SV Schattendorf: Erste Punkte sind eingeplant

Schattendorf – Pinkafeld; Freitag, 19.30 Uhr. Beinahe optimal fand der Pinkafelder Traditionsverein aus den Startlöchern. Nach fünf Duellen (inklusive BFV-Cup) in knapp zwei Wochen ist man über die Pause unter der Woche nun richtig froh. „Das ist schon extrem positiv“, sagte Coach Lukas Halwachs. Zwei Einheiten stehen für Christoph Saurer und Kollegen nun auf dem Programm, ehe man dann zum aktuellen Liga-Schlusslicht aus Schattendorf reist und seinen tollen Start noch einmal bestätigen möchte. „Die sind aber richtig ungut zu bespielen und verloren ihre Spiele immer nur knapp. Darauf müssen wir dann vorbereitet sein“, so Halwachs, der möglicherweise wieder auf Lukas Kirnbauer zurückgreifen kann. Auch bei Hannes Gamperl sieht es wieder besser aus. Dafür werden Jan Reiter und Stefan Diridl wohl weiterhin fehlen.

Schattendorf-Trainer Marco Cadek hofft indessen auf den ersten Punktezuwachs in dieser Saison: „Pinkafeld einen Großteil der Vorjahresmannschaft behalten, das ist eine spielstarke Truppe. Wir müssen defensiv gut stehen und ihnen unser Spiel aufzwingen, nur dann können wir etwas mitnehmen. Wir müssen trotz vier Niederlagen einen kühlen Kopf bewahren.“ Offensivspieler Marco Cadek hat sich nach einem Sturz im Derby in Bad Sauerbrunn die Bänder in der Schulter gerissen und wird wochenlang ausfallen. Auch eine Operation steht im Raum. Daniel Haring klagte über Oberschenkelprobleme und wurde zuletzt geschont.