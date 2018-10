| NOEN

Nur wenige Tage nach der 6:0-Klatsche in Eltendorf zogen die Vereinsverantwortlichen beim SV Wimpassing die Reißleine und trennten sich von Trainer Markus Buchner.

„Der Vorstand wollte sich bis zum Frühjahr sportlich neu aufstellen, um doch noch einige Punkte für die Rückrunde zu sammeln, um so das Ziel – den Ligaerhalt – vielleicht doch noch irgendwie zu schaffen“, so Markus Windholz vom SV Wimpassing. Die restlichen drei Spiele im Herbst betreuen nun Ricardo Sekulovic und Nachwuchsleiter Johann Leitgeb gemeinsam die Mannschaft.

„Die zwei springen als Feuerwehr ein – aber nur bis zum Saisonende. Das wurde so vereinbart. Wir suchen für das Frühjahr dann einen Trainer mit A-Lizenz, der das fast Unmögliche möglich machen soll. Wir führen Gespräche mit vier bis fünf Kandidaten. Die Entscheidung soll spätestens nach dem Match gegen Parndorf fallen“, so Windholz weiter, und fügte noch an: „Es ist keine einfache Situation, aber alle Funktionäre stehen geschlossen hinter der Entscheidung und wollen noch alles probieren, damit die Situation zum Herbstsaisonende nicht ganz hoffnungslos ist.“

