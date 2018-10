| NOEN

Nur wenige Tage nach der 6:0-Klatsche in Eltendorf zogen die Vereinsverantwortlichen beim SV Wimpassing die Reißleine und trennten sich von Trainer Markus Buchner. Dieser zeigte sich über die Art und Weise schwer enttäuscht: „Ich wurde nur telefonisch verständigt, dass ich nicht mehr Coach bin. Das macht man so nicht, aber so ist der Fußball leider“, erklärte der scheidende Betreuer.

„Seine Arbeit war sehr beachtenswert“

„Am Ende zählen leider nur die Punkte, das sind die Automatismen in diesem Geschäft“, stellte wiederum Funktionär Markus Windholz fest. Nachsatz: „Wir sind Buchner für seine Arbeit sehr dankbar. Die Mannschaft braucht in den letzten Runden einen neuen Input, um vielleicht noch ein wenig Punkte zu sammeln. Seine Arbeit am und neben dem Platz war sehr beachtenswert und überdurchschnittlich. Mit dem Wechsel an der sportlichen Spitze soll aber ein Signal an die Mannschaft ausgesendet werden, dass man sich noch nicht aufgegeben hat und man das Menschenunmögliche vielleicht noch schaffen kann.“

Sekulovic könnte der neue Coach werden

Ein Nachfolger soll schon bereit stehen, wird aber von Vereinsseiten noch nicht bestätigt. Gerüchten zufolge soll Ricardo Sekulovic wieder beim SV Wimpassing übernehmen. Er betreute die Mannschaft vor einigen Jahren bereits in der 2. Klasse Nord und kennt das Umfeld.

Markus Buchner wiederum möchte seinerseits so rasch wie möglich wieder ins Trainergeschäft einsteigen: „Ich möchte keine Pause machen, bin Coach aus Leidenschaft. Hoffentlich ergibt sich wieder bald etwas.“