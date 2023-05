SVO: Eine Flamme, die nie erlischt

Die Superlative des SV Oberwart in der Spielzeit 2022/23 aufzuzählen würde den Rahmen sprengen, also nur so viel: Diese SVO-Elf wird in die lange und erfolgreiche Vereins-Historie eingehen als perfekt zusammengestellte Symbiose aus charakterlich unglaublich integren Routiniers, die mit hoher fußballerischer Klasse gesegnet sind und das nun über eine Dekade sportlich nachwiesen. 2011/12 stieg diese Generation rund um Bernd Kager, Stefan Wessely oder Thomas Herrklotz erstmals in die Regionalliga auf und wiederholt dieses Kunststück nun elf Jahre später. Flankiert wurden die „Alten“ von hochtalentierten Jungs wie Andi Radics, Simon Radostits, Lukas Zapfel oder Adam Woth, die das SVO-Gen schnell inhalierten und die blau-weiße Flamme in die Zukunft tragen werden.

Natürlich darf man das Team rund um Coach Patrick Tölly nicht vergessen: Tormanntrainer Michi Benedek, Physio Jürgen Kirnbauer, Masseur Janos Antalfi oder Sportkoordinator Peter Lehner. Allesamt Erz-SVOler, die den Geist dieses nicht immer einfachen Klubs teils selbst als mal mehr und mal weniger erfolgreiche Spieler erlebten. Und dann gibt es noch die positiv Fußball-verrückte Vorstandsebene mit Präsident Gerhard Horn an vorderster Stelle. Der Geschäftsführer der Klöcher Bau ist finanzieller Anker und Taktgeber der wirtschaftlichen Komponente. Selten war ein Titel verdienter, fast nie konnte man sich so mitfreuen, denn der SVO macht es einem leicht, ihn zu mögen. Der Süden ist stolz auf euch! Danke für diese Saison, liebe Oberwarter Sportvereinigung!