Top-Spiel: Bad Sauerbrunn gegen Parndorf oder Dritter gegen Zweiter

Bad Sauerbrunn – Parndorf; Freitag, 19.30 Uhr. Parndorfs Coach Josef Schuster ist vorgewarnt. „Ein ganz schwerer Gegner“, lautet sein Credo, nachdem der Tabellendritte in Leithaprodersdorf (1:1) beobachtet wurde. Beim SC/ESV hofft man jedenfalls, dass die Auswärtsbilanz weiterhin gut bleibt. „Und sie wurde in den letzten Spielen besser, weil wir viel kompakter stehen“, sieht Schuster einen Aufwärtstrend. Bei den Parndorfern wird Peter Thüringer ausfallen. Bei dem jungen Allrounder dürfte sich die gleiche Schulterverletzung aufgetan haben, die er bereits erlitten hatte. Das würde mehrere Monate Pause bedeuten. Dafür sind Peter Trimmel und Simon Buliga wieder einsatzbereit. Die Bad Sauerbrunner werden weiterhin auf Mario Cerny verzichten müssen, der seine Zwei-Spiele-Sperre absitzt. Michael Stanislaw, der gegen Leithaprodersdorf wegen Knieproblemen passen musste, könnte wieder ein Thema sein. Fakt ist für Coach Heinz Kremser: „Es wird eine extrem gute Tagesform brauchen, um gegen die zuletzt so starken Parndorfer zu bestehen. Wir haben aber mehrmals bewiesen, dass wir uns mit dem Gegner steigern können.“

Foto: BVZ