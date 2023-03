Topspiel Oberwart - Parndorf: Mega-Lauf trifft auf Katerstimmung

Werbung

OBERWART - PARNDORF; FREITAG, 19.30 UHR. Zwei Spiele ist die Rückrunde der Burgenlandliga erst alt und die ersten Geschichten sind schon wieder geschrieben. Zum Beispiel die, dass der SV Oberwart seine unglaubliche Form aus dem Herbst mit ins Frühjahr nehmen konnte und die „Tölly-Serie“ mit 12 Siegen und einem Remis unter der Ägide von Cheftrainer Patrick Tölly weiter prolongierte. Oder auch die Story der Parndorfer, die in der Hinrunde quasi nie umfielen und das 2023 nun schon zweimal taten. Erst verlor das Team in Ritzing mit 0:1 – am Samstag gab es dann ein überhaupt nicht eingeplantes 0:2 gegen Markt Allhau. Das Heidebodenstadion brannte – und nicht auf gute Art. So zog die Vereinsführung einen Schlussstrich unter die Ära Paul Hafner. Dieser wird beim großen Gipfeltreffen der beiden Burgenlandliga-Top-Teams am Freitag nicht mehr auf der Gäste-Bank sitzen. Für ihn übernimmt vorübergehend Sportkoordinator Simon Knöbl. „Wir bekommen das mit und wissen auch, dass es so etwas wie einen Trainereffekt geben kann, aber eigentlich schauen wir weiter nur auf uns und ändern unsere Herangehensweise nicht“, meinte der Oberwarter Sportkoordinator Peter Lehner zum überraschenden Aus des „ewigen Parndorfer Pauli“.

Die Zeit der großen Töne sind rund ums Informstadion sowieso vorüber. Leidvoll musste man im Sommer nach hehren Meister-Zielen erfahren, wie schnell sich alles drehen kann. Erstrunden-Cup-Aus bei der Gemeinde Tobaj, 1:1-Remis gegen Güssing, ehe Kohfidisch (2:0), Parndorf (0:4) und Leithaprodersdorf (0:2) folgen sollten. Trainer Florian Hotwagner musste früh seinen Sessel räumen und der erst als Interimstrainer installierte Patrick Tölly fegte daraufhin durch die Liga. So sehr, dass aus dem „Interims-“ ein Chefcoach wurde, der sich wie seine Mannschaft diesen Schlager verdiente. „Das wird garantiert eine richtig geile Stimmung“, erklärte Tölly und fügte an: „Erwartungen habe ich keine wirklichen. In so einem Spiel kann alles passieren.“

Hoffen auf Kehrtwende. Parndorf und David Dornhackl wollen in Oberwart jubeln Foto: BVZ, Schneeweiß

Schritt für Schritt, ein Spiel nach dem anderen – so das neue Credo beim SVO. Man tut gut daran jeden Gegner ernst zu nehmen und aufs Neue zu bespielen. Wie schwierig das ist, bekam man erst am Samstag in Kohfidisch präsentiert. Dort lag man nach 44 Minuten mit 0:2 hinten, um mit einer Energieleistung seinen Lauf weiter fortzusetzen. Weil man individuelle Qualität mit der nötigen Mentalität vereinte, konnte man das Derby noch drehen und sich auch die Tabellenführung sichern. „Ich gehe fest davon aus, dass die Parndorfer eine Reaktion zeigen wollen. Da müssen wir dagegenhalten“, erklärte der Trainer weiter und fand Zustimmung bei Sportkoordinator Peter Lehner: „Ich erwarte eine nordburgenländische Trotzreaktion, Details werden entscheiden.“ Erarbeitet hat man sich aus südburgenländischer Sicht eine gewisse Druck-Freiheit. Lehner: „Sie müssen mittlerweile gewinnen. Wir können mit allem leben und beinahe frei von der Leber weg agieren.“

Foto: Herbert Pfeiffer

Herrklotz: Duell gegen Parndorf wird „gefährlich“

Taktisch wird man das natürlich nicht so vereinfacht anlegen, aber Recht hat der Fachmann schon. Der SVO verdiente sich diese Leichtigkeit mit seiner Arbeit in den letzten Wochen und Monaten. „Jetzt hoffen wir nur noch auf ein volles Haus“, schmunzelte Kapitän Thomas Herrklotz, der den Status quo erklärte: „Die Mischung passt bei uns sehr gut und wenn man gewinnt, ist sowieso immer alles top.“ Auch der sportliche Ausblick auf den Kracher sollte von „Herki“ folgen: „Über deren Qualität braucht man nicht zu reden, aber ihr Start war nicht gut. Das macht es umso gefährlicher.“ In der Kabine war das Spitzenspiel noch kein großes Thema, denn da „hatte man mit Kohfidisch genug zu tun“. Dennoch sagte Herrklotz: „Es wird zu Beginn wohl erst einmal abgewartet – wie man es von großen Spielen auch kennt. Es ist aber alles angerichtet.“ Um Parndorf gleich auf Distanz zu halten? „Sicher nicht, denn danach geht es nach Leithaprodersdorf und auch Pinkafeld ist richtig stark. Diese Liga ist sehr ausgeglichen und es sind noch sehr, sehr viele Punkte zu vergeben.“

Knöbl: „Wir müssen den Reset-Knopf drücken“

Parndorf wiederum hofft auf den Trainereffekt und frischen Wind durch Knöbl. „Wir müssen den Reset-Knopf drücken und uns fokussieren“, versucht der neue Steuermann, das Selbstvertrauen seines Teams aufzupolieren. „Uns fehlt das Erfolgserlebnis. Und natürlich wollen wir in Oberwart etwas Zählbares mitnehmen“, visualisiert Knöbl das direkte Duell als neuen Startschuss für den SC/ESV. Klar: Sowohl ein X, aber natürlich vor allem ein Sieg beim Leader könnte eine Initialzündung auslösen und den verpatzten Auftakt vergessen machen.

Doch warum hat die nicht schon in Ritzing oder jetzt gegen Markt Allhau geklappt? Die BVZ fragte bei Kapitän David Dornhackl nach. „Wir haben viele kleine Baustellen. Die Zahnräder greifen nicht so, wie sie eigentlich sollten.“ Für das Match in Oberwart bedeute dies aber „sicher nichts“, weiß der Führungsspieler. „Wir sind geil auf dieses Spiel und fahren dort mit Schaum vor dem Mund hin. Wir werden so spielen, wie es sich für den SC/ESV Parndorf gehört.“ Zwar sieht er Oberwart in der Favoritenrolle, aber: „Die Statistik spricht für uns. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir dort schon einmal verloren hätten.“

Wie wahr: Ein Blick in die Historie zeigt ganz klar, dass Parndorf bei direkten Duellen die Nase vorne hat. In den letzten zehn Jahren gab es 14 Duelle, zehn davon konnte der SC/ESV gewinnen, ein Spiel endete Remis. Krass ist vor allem die Auswärtsbilanz: In sieben Matches in Oberwart verlor Parndorf kein einziges Mal und ging sechsmal als Sieger vom Platz.