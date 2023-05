Tore fielen erst nach der Pause

PARNDORF - HORITSCHON 3:0. „Die waren erste Halbzeit weg“, war Horitschons Coach Edi Stössl nach dem Spiel sauer und weinte den vergebenen Chancen nach. „Wir hatten erste Halbzeit drei, vier Hunderter. Da müssen wir in Führung gehen.“ Nach der Pause wurden die Parndorfer stärker und in Minute 63 gingen die Heimischen in Führung. Erst wehrte Horitschons Keeper Fabian Leeb noch einen Sulc-Schuss ab, den wegspringenden Ball verwertete aber dann Marius Charizopulos mit einem wuchtigen Hammer zum 1:0. Nur zwei Minuten später schalteten die Parndorfer ganz schnell um und Keisuke Iida war es, der die Kugel zum 2:0 ins Eckige schoss. In dieser Phase waren nun die Hausherren nun klar am Drücker und nach einem schönen Hauser-Stangler scheiterte Sulc mit einem guten Schuss nur deswegen, weil Leeb am Posten war.

Rote Karte für Jakub Sulc

Entschieden war die Partie aber noch nicht: Nach einem Zusammenstoß im Mittelfeld sah Sulc die Rote Karte und plötzlich fanden sich die Gäste in nummerischer Überlegenheit wieder. Gleich in der nächsten Aktion hatten die Gäste die Topchance zum Anschlusstreffer, trafen aber nur die Latte. Weitere Großchancen blieben aber aus, stattdessen machte Parndorf im Konter den Deckel drauf. Der eingewechselte Christopher Pinter legte ideal für Iida ab und der Japaner traf zum 3:0-Endstand.

STATISTIK:

SC/ESV PARNDORF - ASK HORITSCHON 3:0 (0:0).-

Torefolge: 1:0 (63.) Charizopulos, 2:0 (65.) Iida, 3:0 (80.) Iida.

Rote Karte: Sulc (70., Tätlichkeit).-

SR: Radl (P: gut/H: Durchschnitt).- Heidebodenstadion, 150.

Parndorf: Slovenciak; Dornhackl, Trimmel, Weingrill, Linhart; Hauser, Puster (46. Sulc), Charizopulos (84. Balti), Umprecht (73. Thüringer), Iida (81. Gruber); Mikus (46. Pinter).

Horitschon: Leeb; Huber, Spadt, Ostermann; Bastian Lehner, Haller (52. Lukas Wessely), Trenkmann, Nico Wessely (88. Wallner); Baumgartner (88. Mohammed), Szileski (88. Schedl), Maschler (68. Vlasich).