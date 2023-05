Trainerbeben beim SV Leithaprodersdorf

Paukenschlag beim SV Leithaprodersdorf! Der Dritte der Burgenlandliga trennt sich nach dieser Saison von seinem Trainergespann. Coach Peter Benes und sein „Co“ Michael Schmidt wurde am Mittwoch vom SVL-Vorstand über die Vereinsentscheidung informiert. „Der Klub möchte nach der Saison einen neuen Weg einschlagen und wird unsere Verträge im Sommer nicht verlängern. Für mich ist diese Entscheidung nicht ganz nachvollziehbar, da wir eine sehr erfolgreiche Meisterschaft spielen. Wir spielen einen attraktiven Fußball, schießen viele Tore und haben auch die jungen Eigenbauspieler weiterentwickelt und etabliert. Es gab keine wirkliche Begründung zu diesem Schritt von der Vereinsleitung“, zeigte sich Peter Benes sehr überrascht. „Der Klub möchte, dass wir die Saison noch beenden. Nach sechseinhalb Jahren beim SVL habe ich so einen Abschied nicht erwartet“, so der scheidende Betreuer. Ob Benes und Schmidt die Mannschaft bis zum Saisonende noch betreuen werden, lässt sich das Duo noch offen. Von der Vereinsleitung konnte bislang keiner erreicht werden.

Ebenfalls weg: Mozelt, Wölfer und Kassal

Am Samstag (17.30 Uhr) steht das Bezirksderby in Sankt Margarethen auf dem Spielplan. Kapitän Patrick Mozelt wird im Sommer zu seinem Stammverein Stotzing als Trainer zurückkehren. Zudem teilte auch Defensivallrounder Mike Wölfer der Vereinsleitung mit, dass er kürzertreten wird und auch den SVL verlassen wird. Goalie Manuel Kassal (33) wurde vom Verein mitgeteilt, dass er sich im Sommer einen neuen Verein suchen kann.