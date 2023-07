Transferschluss: Am letzten Drücker

Kurz vor dem Ende der Übertrittszeit haben zwei Burgenlandligisten am dem Norden noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Der ASV Siegendorf sicherte sich die Dienste von Mario Stefel. Der 27-jährige offensive Mittelfeldspieler kam auf Empfehlung von Ex-Keeper Sebastian Gessl nach Siegendorf. „Die beiden haben gemeinsam im Nachwuchs von Rapid gespielt. Stefel wohnt jetzt wieder in Wien und war auf der Suche nach einem neuen Verein“, berichtete Siegendorfs Präsident Peter Krenmayr. Der Neuzugang kann auf eine interessante Vita zurückblicken, kickte er schon unter anderem bei Wiener Neustadt, Horn, Altach, Dornbirn und zuletzt bei Eschen /Mauren in der Schweiz.

Slowakentausch: Skreptak kommt für Petrilak

Auch drei Kilometer weiter in Klingenbach hat man sich noch einen Neuzugang geangelt. Mit Matej Skreptak kam ein weiterer Slowake zur Mannschaft von Trainer Wolfgang Hatzl. „Wir haben ihm beim Probetraining und Skreptak m Testmatch in Zemendorf auf die Beine geschaut. Er kann auf der Außenbahn spielen und ist ein junger, flinker Spieler“, so Klingenbachs Obmann Dominik Dihanich zur letzten Neuerwerbung. (20) gehörte Inter Bratislava und war in der letzten Saison an 1.FC Tatran Presov (2. slowakische Liga) ausgeliehen. Nun soll er Erich Petrilak auf dem Flügel ersetzen, der abgegeben wurde.