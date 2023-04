Trotz bitterer 0:1-Niederlage: Güssinger Lebenszeichen gegen Parndorf!

GÜSSING - PARNDORF 0:1. Eine super Vorstellung lieferte der GSV im Nachtrag gegen Parndorf ab, um in der Schlussphase mit einem zweifelhaften Hand-Elfmeter die Niederlage zu kassieren. „Ein Punkt wäre verdient gewesen“, sagte auch Assistent Jakob Burits und ergänzte: „Die Parndorfer haben in dieser Situation nicht einmal reklamiert. Es ist sehr schade, dass wir so bestraft wurden.“ Über weite Phasen bewegte man sich mit dem Liga-Zweiten auf Augenhöhe – warum nicht immer so? Burits: „Schon in der Hinrunde kamen wir gegen Ende in einen kleinen Lauf.“ Den bräuchte es auch unbedingt!

Den haben die Parndorfer gewissermaßen, die im Landessüden nicht glänzten, aber zumindest die Pflicht spät erfüllten. „Die Hand war dabei. Und die Regel besagt eben dann, dass es ein Elfmeter ist“, meinte Parndorfs Sportkoordinator Simon Knöbl zur entscheidenden Szene. In der ersten Halbzeit sah er ein Übergewicht seiner Mannschaft. „Das Chancenverhältnis war da 5:2 für uns.“ Nach der Pause wollte Parndorf einen Zahn zulegen, aber: „Das ist uns nicht so gelungen wie erhofft.“ Im Endeffekt hatten die Güssinger sogar gute Chancen, trafen einmal nur die Stange. Bei zwei Situationen konnte sich Parndorf-Keeper Dominik Krischke auszeichnen.

STATISTIK, NACHTRAG DER 22. RUNDE:

SV GÜSSING - SC/ESV PARNDORF 1919 0:1 (0:0).-

Tor: 0:1 (86., Elfmeter) Umprecht.

Reserve: abgesagt.

SR: Wisak (G: Durchschnitt/P: Durchschnitt).- Vulcolor Stadion, 120.

Güssing: Graf; Kossits, Huber, Urban, Skerlak; Laky, Pomper, Schendl (69. Garger), Sauhammel, Rasser; Mayer.

Parndorf: Krischke; Dornhackl, Felix Wendelin, Trimmel, Weber (82. Linhart); Charizopulos (76. Gruber); Puster (69. Weingrill), Hauser (69. Thüringer), Umprecht, Keisuke; Sulc.