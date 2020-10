Kroaten-Derby, Klingenbach gegen Siegendorf — unter normalen Umständen platzt, egal wo gespielt wird, der Sportplatz aus allen Nähten. Aktuell, in der Corona-Zeit mit jeder Menge Auflagen und Verordnungen, ist es alles andere als einfach den Sportplatz „gut gefüllt“ zu bekommen. Nicht so für Klingenbach-Obmann Dominik Dihanich und sein Team. Mit einem ausgeklügelten Konzept und jeder Menge helfender Hände schaffte man es in Klingenbach, ein Derby mit einer würdigen Zuseher-Zahl zu veranstalten — und das entsprechend aller Bestimmungen bezüglich Covid-19. Sind über 100 Besucher am Platz, müssen diese fix zugewiesene Sitzplätze erhalten. Über 250 Zuschauer benötigen eine behördliche Bewilligung und jede Menge organisatorische Anstrengung. Am Samstag waren knapp 600 Gäste vor Ort, die dem 4:1-Auswärtserfolg des ASV Siegendorf beiwohnten.

„Hut ab vor dem Dominik und Klingenbach. Was da auf die Beine gestellt wurde, war eine tolle Leistung.“ Harald Mayer, Sektionsleiter des ASV Siegendorf

„Ich bin unglaublich stolz darauf, dass so viele Leute mitgeholfen haben. Das spricht für den Zusammenhalt im Verein“, so Obmann und Klingenbach-Spieler Dominik Dihanich , der gemeinsam mit vielen Helfern tagelang am Konzept und der Umsetzung arbeitete: „Wir waren da ganz schön eingespannt, drei Tage lang. Mit Organisieren, Bänken aufstellen und allem was für so ein Spiel dann eben dazugehört.“ Der Sportplatz wurde in Sektoren (siehe unten) aufgeteilt, um den Abstand zu gewährleisten, eine Vielzahl an Ordnern kümmerte sich um das Einhalten aller Regeln und letztendlich waren auch die Zuschauer diszipliniert. Und davon zeigte sich auch die Gastmannschaft aus Siegendorf beeindruckt: „Hut ab vor dem Dominik und Klingenbach, was da auf die Beine gestellt wurde. Das war eine tolle Leistung, wirklich top organisiert. Ich weiß, wovon ich spreche“, so Siegendorfs Sektionsleiter Harald Mayer nach dem Derby.