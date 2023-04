UFC Markt Allhau: Ein Zauberer ohne „Schmäh“

Werbung

Das Positive aus Allhauer Sicht gleich vorweg: Die vier Nachzügler aus Andau, Güssing, Rudersdorf und Schattendorf verloren am Wochenende ihre Spiele und rückten so nicht an den UFC ran. Dieser verlor selbst in Horitschon mit 1:2 und hat so weiter sieben Punkte Vorsprung auf die wirklich bedrohte Zone. Zumindest einen Sieg, am besten zwei, wird die UFC-Elf von Florian Hotwagner wohl noch brauchen, um sicher durch zu sein. Einfach wird das angesichts der Personalsituation nicht. Der Kader ist sowieso ein sehr kleiner und zuletzt fielen auch nach und nach die Spieler aus. Verletzungen, Sperren und andere Gründe machen das Arbeiten für Hotwagner sehr schwer. „Wir brauchen eigentlich auch keinen Trainer, sondern mittlerweile einen Zauberer“, schmunzelte Pressesprecher Ewald Musser und „Hoti“ ergänzte: „Mir geht schön langsam der ‚Schmäh‘ aus.“

Irgendwie will man sich nun in die Sommerpause retten und seinen Kader dann auf breitere Beine stellen. „Wir müssen da jetzt das Beste daraus machen und das werden wir auch“, so Hotwagner, der bei den Trainingseinheiten seine ganzen Improvisationskünste aufbieten muss, denn mit vielen Kickern konnte er zuletzt nicht zielgerichtet arbeiten. Gegen Klingenbach - Samstag, 17.30 Uhr - will man nun laut dem Fachmann wieder „anschreiben“ und sich so selbst aus seiner kleinen Krise ziehen. Positiv: Johannes Erb und Marco Prettner kommen wieder zurück, dafür fehlen Oliver Tihanyi, Moritz Eder und Felix Stumpf sicher.