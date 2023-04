UFC Markt Allhau: Moralisch auf Schiene!

Schon zur Winterpause, spätestens als man sich von Ex-Legionär Marin Glavas trennte, war den Verantwortlichen des UFC Markt Allhau klar, dass das Frühjahr ein hartes Unterfangen wird. Gar nicht so sehr fußballerisch, da hält man mit und holte sich im Winter auch echte Verstärkungen ins UFC-Boot. Das Problem ist vor allem die personelle Situation. Mit zwei, drei Ausfällen ist nämlich innerhalb einer Saison quasi immer zu rechnen, aber schon diese stellen Trainer Florian Hotwagner in Allhau auf die Probe. Der musste nach den schnellen Ausfällen von Pavel Usakov oder Michael Tripaum quasi sofort improvisieren und weil weitere Verletzungen und Sperren den Weg säumten, kam er aus den Improvisationen gar nicht mehr heraus. In Bad Sauerbrunn war nun einer der personellen Tiefpunkte. „Die Burschen geben ihr Bestes, aber für die Landesliga reicht es dann nur schwer“, meinte Pressesprecher Ewald Musser, der ergänzte: „Offensiv ist leider nicht viel mehr drin.“Dem muss auch Coach Hotwagner zustimmen. „Es ist sehr herausfordernd“, sagte er, ohne sich selbst aus der Verantwortung zu nehmen.

Dabei ist vor allem „Hoti“ ein echter Pluspunkt. Ständig wird er von den UFC-Funktionären für seine Arbeit, seine taktische Ausrichtung und seine Menschenführung gelobt. „Mir tut er ja fast schon leid“, meinte Musser in einem Gespräch vor einigen Tagen, um zu ergänzen: „Wir sind immer top eingestellt.“ So will man diese schwierige Saison auch mit dem Ligaerhalt zu Ende bringen. Das wäre auch das Maximum. Fünf, sechs Punkte wird es dabei noch brauchen, wobei die kommende Aufgabe mit Ritzing eine echt schwere wird. Die sind neben Oberwart das beste Team des Frühjahrs. Hotwagner: „Gegen Saisonende kommen dann unsere Gegner, wo wir es entscheiden können. Jetzt hoffe ich nur, dass unsere Moral so gut bleibt. Ritzing, St. Margarethen und Oberwart werden nämlich echt heftig.“