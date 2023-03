UFC Markt Allhau und der ganz spezielle „Heißmacher“

Werbung

„Die Allhauer haben wir so richtig heiß gemacht“, schmunzelte Kemetens Obmann-Stellvertreter Gerald Halper noch am Sonntag, als ihn die BVZ kontaktierte. Was er damit meinte? Im letzten Testspiel vor Rückrundenstart siegte der 1. Klasse-Verein in Allhau hochverdient mit 0:2. Der UFC-Tross war verunsichert, musste sich sammeln und rückte daraufhin noch enger zusammen. Erst siegte man gegen Kohfidisch, um dann einen unerwarteten Erfolg in Parndorf folgen zu lassen. Das Team rund ums Waldstadion steht nun noch mehr im Vordergrund. Einzelkönner ja, wenn die nötige Laufarbeit auch verrichtet wird. „In Parndorf kann man nur gewinnen, wenn man seine Defensivaufgaben konsequent erledigt“, lobte Trainer Florian Hotwagner, der anfügte: „Dort arbeitete bei uns dann jeder für jeden. Unsere Teamleistung war sehr, sehr gut.“ Die braucht es nun auch am Samstag, ab 16 Uhr, gegen Leithaprodersdorf, die richtig gut in Form und in der Liga Dritter sind. Hotwagner: „Wir dürfen nicht nachlassen und müssen dieselben Tugenden auf den Platz bringen.“ Personell sollte Oliver Tihanyi dabei sein – Pavel Usakov fehlt indes das gesamte Frühjahr.