USV Rudersdorf: Anknüpfen an die Pflicht

RUDERSDORF - KOHFIDISCH; SAMSTAG, 15.30 Uhr. War der USV aus Rudersdorf nach dem ersten Rückrunden-Spieltag und der 2:3-Heimniederlage gegen Andau noch der große Verlierer der Runde, wendete sich das Blatt am letzten Samstag. In Güssing stand der Tross des Aufsteigers unter gehörigem Zugzwang und bewältigte diese Aufgabe nach knapp 93 gespielten Minuten beim späteren 3:0-Erfolg mit Bravour. Dabei profitierte man natürlich auch vom früheren Güssinger Ausschluss, aber zu diesem Zeitpunkt führten Ibo Sahin und Kollegen schon mit 1:0 und hatten auch alles weitgehend unter Kontrolle. „Klar, dass uns der eine Mann mehr in die Karten spielte, aber unsere Mannschaft war sehr gewillt, den Auftakt gegen Andau vergessen zu machen“, erklärte der Sportliche Leiter Martin Salber und schoss nach: „Irgendwie war das eine ganz andere Einstellung als noch vor der ersten Frühjahrsrunde.“ Positiv zudem: Der in der Vorbereitung oft verletzt fehlende Lauro Sifkovits spielte 90 Minuten durch, Sascha Klucsarits, der gegen Andau noch schmerzlich vermisst wurde, war der Fels in der Defensiv-Brandung und offensiv konnte Stürmer Denis Svaljek zumindest eine Halbzeit lang mitwirken. So gab es von Salber auch ein Sonderlob: „Lauro spielte sehr gut und bei ‚Klucsi‘ hat man gesehen, wie er uns zum Start abging. Auch Denis ist natürlich sehr wichtig für uns. Da hoffen wir jetzt einfach, dass er sich wöchentlich steigert und gegen Kohfidisch vielleicht schon eine Stunde spielen kann.“

Apropos Kohfidisch: Auf die trifft man am Samstag, ab 15.30 Uhr, und die Lust auf den ersten Heimsieg 2023 war nach dem Erfolg groß. So einfach wie in Güssing wird das dann vermutlich nicht ablaufen. Dessen war man sich beim ehemaligen Regionalligisten auch durchaus bewusst. Salber: „Kohfidisch spielt sehr viele Jahre in der Landesliga und hat einfach auch eine gute, technisch starke Mannschaft.“ Konkreter Nachsatz: „Wir müssen jetzt aber dranbleiben und an Güssing anknüpfen. Dieser Sieg war fürs Selbstvertrauen ungemein wichtig.“ Und wurde auch gebührend gefeiert, wie der Verantwortliche mit einem Augenzwinkern bestätigte: „Es war ja auch schon lange her, dass wir gewonnen haben.“