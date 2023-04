USV Rudersdorf: Der Plan mit der Selbstanalyse!

RUDERSDORF - KLINGENBACH; SAMSTAG, 17 UHR. Es war eine „Enttäuschung“. Damit hielt Rudersdorfs Sportlicher Leiter Martin Salber am Sonntag gar nicht hinter den Berg. Das 1:4 in Horitschon schmerzte den südlichen Aufsteiger ungemein, weil man eine erneute Chance liegenließ. Wie beim 1:1 gegen Schattendorf eine Woche zuvor. Der für den Verantwortlichen bitterste Umstand der Niederlage? „Horitschon hatte mehr Feuer.“ Das hätte auch aufgrund der tabellarischen Situation nicht sein dürfen, denn, so Salber: „Wir hätten sie wieder mit in den Abstiegskampf hineinziehen können.“ Diese Chance wurde klar verpasst. Es bleibt beim „Viererpack“ von Güssing, Andau, Schattendorf und eben den Rudersdorfern, wobei die Tendenz nicht für die beiden Süd-Vertreter spricht. Außer es kommt am Samstag, ab 17 Uhr, gegen Klingenbach zu einer erneuten Wende. Der USV hat das drauf. Salber: „Wir sollten ab jetzt nur noch auf uns schauen, auch wenn die Situation echt schwierig ist.“

Foto: BVZ, BVZ