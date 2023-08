USV Rudersdorf: Ein bitterer Nachmittag

Rudersdorf - Bad Sauerbrunn 2:3. Nach dem starken 1:1-Remis im Nachtragsduell mit dem SC/ESV Parndorf lud der Rudersdorfer Traditionsverein nur wenige Tage später gleich zum nächsten Heimspiel. Und mit dem SC Bad Sauerbrunn gastierte ein erneut ambitionierter Kontrahent im Südburgenland. Die Kurstädter tätigten im Sommer mit den beiden Ex-Draßburgern Tomislav Ivanovic und Philipp Puchegger zwei super Transfers, die dann auch im Verlauf der weiteren 90 Minuten eine Rolle spielen sollten. Die Hausherren, die schon früh in der Saison mit einigen Verletzungssorgen zu kämpfen haben, starteten richtig gut und Ibo Sahin erzielte nach knapp 20 Minuten die Führung für die Elf von Trainer Alfred Horvath. In weiterer Folge wurden die Gäste dann immer stärker und Ivanovic glich nur wenige Minuten später schon aus.

In dieser Tonart ging es dann weiter, denn das Geschehen wogte immer hin und her, traf erst abermals kurz vor der Pause Sahin zur erneuten USV-Führung, während Michal Kozak knapp nach Seitenwechsel wieder remisierte. „Diese Aktion haben wir leider verschlafen“, sagte Rudersdorfs Sportlicher Leiter Martin Salber, um anzufügen: „Der Knackpunkt war dann die Rote Karte für Flamur Muleci.“ Der USV-Angreifer musste sich in vielen Situationen gegen seinen Gegenspieler behaupten und irgendwann fielen auch einige unschöne Wörter. Die waren dann indes für Schiri Bernhard Luef etwas zu viel und „Mula“ wurde nach 57 Minuten vom Platz gestellt. Salber: „Da fehlte das Fingerspitzengefühl und das Spiel kippte da auch.“ Die Kurstädter, die ihrerseits dann Puchegger wegen Gelb-Rot verloren, kamen in Minute 82 durch Ex-Markt Allhau-Stürmer Kozak zum Auswärtssieg. Salber: „Extrem bitter, weil wir uns mindestens einen Punkt verdient gehabt hätten.“

Statistik:

USVS Hausbauführer Rudersdorf – SC Bad Sauerbrunn 2:3 (2:1).- Torfolge: 1:0 (19.) Sahin, 1:1 (26.) Ivanovic, 2:1 (42.) Sahin, 2:2 (46.) Kozak, 2:3 (82.) Kozak.Rote Karten: Muleci (57., Beleidigung); Piermayr (85., Beleidigung). Gelb-Rote Karte: Puchegger (69., Foul).Reserve: 1:4 (Lukas Gingl; Jakupi 2, Graf, Dittrich). SR: Luef.- Rudersdorf, 250.Rudersdorf: Kracher; Skerlak, Weber, Geschl, Matumona; Vincelj, Wonisch; Nuhanovic (55. Lauro Sifkovits), Sahin, Svaljek; Muleci. Bad Sauerbrunn: Stifter; Cerny, Tisch, Piermayer, Puchegger; Kornholz, Ivanovic (85. Ilkoski), Stanislaw; Knessl (73. Krenn), Kozak, Dominkus.