USV Rudersdorf: Eine Leistung mit Charakter

Zum zweiten Mal in Folge durfte der USV Rudersdorf kurz vor dem Sommer feiern. War es im letzten Jahr noch die 2. Liga-Meisterfeier, freute man sich in dieser Saison über einen anderen Umstand: Am Samstag schaffte der Traditionsverein nach einem 2:1-Auswärtssieg in Deutschkreutz den Klassenerhalt! Vorab war dabei klar, dass es im besten Fall auch ohne eigenen Erfolg reichen könnte, aber darauf wollten sich Ibo Sahin und Kollegen nicht verlassen. So lag man im Mittelburgenland zwar schnell zurück, konterte aber im Gegenzug rasch. Mit dem 2:1 durch den Doppel-Torschützen Flamur Muleci waren Aufatmen und ein erster Party-Startschuss für die noch folgenden Feierlichkeiten angesagt. „Das gehört dazu“, sagte der Sportliche Leiter Martin Salber schmunzelnd und fügte an: „Nach dem Herbst hatte keiner mehr mit uns gerechnet, aber wir haben immer daran geglaubt und die starke Arbeit unseres Trainerteams und der Mannschaft wurde belohnt. So konnten wir den Grundstein dafür legen, dass diese junge Mannschaft fast so zusammenbleiben kann.“

Foto: BVZ