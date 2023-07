USV Rudersdorf: „Es wird wieder sehr schwer“

Der ganz große Gradmesser war der steirische Oberliga-Aufsteiger vom DUSV Loipersdorf am vergangenen Freitagabend für den burgenländischen Landesliga-Vertreter aus Rudersdorf dann nicht. Relativ locker gewannen Flamur Muleci und Kollegen mit 6:0 und so konnte Cheftrainer Alfred Horvath einige seiner Jungs in den wohlverdienten Urlaub in Richtung Kroatien verabschieden. So wird in dieser Woche natürlich weiter trainiert, auch wenn einige prägende Akteure dann erst am Freitagabend wieder ins reguläre Geschehen eingreifen. Das hatte man sich nach der langen und kräftezehrenden Vorsaison, bei der der damalige Aufsteiger am allerletzten Spieltag in Deutschkreutz den Klassenerhalt erzielte, auch verdient. Über den Sommer stand nun ein Umbruch auf dem USV-Programm, der kein wirklich einfacher war. Prägende Akteure wie die beiden Routiniers Sascha Klucsarits und Tobias Kirisits verabschiedeten sich und auch potentielle Stammspieler wie Noah Frühmann oder Alex Zugschwert verabschiedeten sich.

Einige Positionen konnte man dann so nachbesetzen, wie man das eigentlich vor hatte. Goalie Sebastian Kracher oder Defensiv-Allrounder Manuel Skerlak etwa, die aus der Region stammen, jung und talentiert sind und sich fußballerisch auf hohem Niveau zeigen wollen. Auch Julian Gaal, Dzemil Nuhanovic oder Fortini Matumona dürfen sich Hoffnungen auf Einsatzminuten machen, obwohl man beim ehemaligen Regionalligisten gerne noch einmal nachgelegt hätte. „Wir wollten weitere Kicker aus der Umgebung holen, aber die meisten bleiben lieber in den unteren Klassen“, so der Sportliche Leiter Martin Salber, der ergänzte: „Es hätte vier, fünf interessante Personalien gegeben, aber die wollten, aus welchen Gründen auch immer, nicht. Zwingen können wir auch niemanden.“ So ist der Kader abermals klein und fein und es darf nicht viele personelle Ausfälle geben. „Wir werden ab der ersten Runde erneut gegen den Abstieg spielen“, sagte Salber. Man baut auf seinen Teamgeist. Etwas, von dem man in Rudersdorf schon länger zehrt. Salber: „Im Vorjahr haben die Burschen das tadellos geschafft. Wir wollen es noch einmal so hinbringen, a ber das wird sehr schwer.