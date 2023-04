USV Rudersdorf: Jetzt zählt nur noch Aufstehen!

Werbung

Nach knapp 93 Minuten sanken die Kicker des USV Rudersdorf am Sonntag kollektiv zu Boden. Die Elf von Alfred Horvath investierte gegen Mit-Aufsteiger Schattendorf viel, belohnte sich beim späteren 1:1 aber nicht. Ein etwaiger Sieg wäre dabei wohl nicht verdient gewesen, denn auch die Gäste hatten immer wieder ihre Chancen und so musste man sich mit einer Punkteteilung begnügen. „Das X hilft keinem weiter“, resümierte der Sportliche Leiter Martin Salber und schoss nach: „Außer den anderen Vereinen.“ Andau beispielsweise, die am Wochenende in Leithaprodersdorf mit 2:1 siegten, oder auch Güssing, die im Abstiegskampf so zumindest mit dabei bleiben.

„Die Burschen haben alles gegeben, aber wir spielten auch mit dem Feuer“, so Salber, der damit die offensive Marschroute der letzten Minuten meinte. „Wir wollten es unbedingt gewinnen“, erklärte der Verantwortliche weiter, dessen Elf nun in keine lange „Trauer“ verfallen darf. Am Samstag, ab 16 Uhr, geht es in Horitschon weiter und auch wenn diese sicher anders als etwa Schattendorf auftreten werden, ist dort Zählbares möglich. Vor allem dann, wenn man an sich glaubt. Offensiv ist man nämlich echt gut und auch die defensive Balance wird Richtung Saison-Finish immer stabiler. „Es ist definitiv ein Schnittspiel, denn mit einem Sieg könnten wir Horitschon vielleicht sogar wieder zurück in den Abstiegskampf holen. Möglicherweise ist es auswärts für uns aktuell auch leichter“, sagte Salber und ergänzte: „Wir sind eigentlich nicht schlecht drauf.“