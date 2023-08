USV Rudersdorf: Nun eben gegen Horitschon

Es gab einfach keine Möglichkeit: Gerne hätte der USV Rudersdorf sein Heimspiel gegen das nordburgenländische Top-Team aus Parndorf am letzten Sonntag gespielt, aber weil der Landessüden mit am schlimmsten von den Regenfällen betroffen war, musste man die Begegnung absagen. So geht es für den Traditionsverein nun am Samstag, ab 17 Uhr, beim ASK Horitschon um die ersten Punkte. Eine richtig prickelnde Aufgabe für Fabian Wonisch und Kollegen, denn den ersten Gegner der neuen Saison schätzte man im Lager des Traditionsvereins trotz deren 2:10 in Kohfidisch als stark ein, auch weil man im Frühjahr im Mittelburgenland ein 1:4 kassierte. „Das war damals eines unserer schlechtesten Saisonspiele“, sagte der Sportliche Leiter Martin Salber und ergänzte: „Das lag aber auch an ihrer guten Mannschaft. Die haben viele richtig gute, junge Leute, die dazu auch noch technisch gut sind.“ Personell gibt es weiter einige Problemfelder, denn für Lauro Sifkovits und Lukas Gingl kämen etwaige Einsätze noch zu früh. Dafür wird es bei Marco Sifkovits vermutlich wieder gehen.

Verständliche Absage. Die Lafnitz, sonst ein beschaulicher Bach, wurde am letzten Wochenende aufgrund der vielen Regenfälle zu einem echten Strom. So war in Rudersdorf eigentlich früh klar, dass an ein Auftaktspiel gegen Parndorf nicht zu denken wäre. Foto: Bauer