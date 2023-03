Verpasste Chance: USV Rudersdorf vergibt im Südderby eine 2:0-Führung!

Werbung

RUDERSDORF - KOHFIDISCH 2:2. Der Rudersdorfer Aufsteiger ließ am Samstag eine große Chance liegen, seinen zweiten Derbysieg in Folge zu feiern. Die Elf von Alfred Horvath gewann in der Vorwoche noch in Güssing mit 3:0 und lag dann einige Tage später auch gegen Kohfidisch komfortabel mit 2:0 vorne. Dabei war Ibo Sahin der Mann der ersten Halbzeit, denn der Grazer traf erst in Minute 24 sehenswert zur Hausherren-Führung und legte kurz vor der Pause via Elfer-Nachschuss nach. „Der Auftritt in der ersten Halbzeit war auch schwer in Ordnung“, resümierte Rudersdorfs Sportlicher Leiter Martin Salber und schoss nach: „Leider gaben wir es dann aus der Hand und es sind für uns schon zwei verlorene Punkte.“ Die Gäste, die weiter auf den ersten Sieg der Rückrunde warten müssen, hatten Mühe wirklich im Spiel anzukommen. „Es war ziemlich nervös und zerfahren“, erklärte Kohfidischs Obmann-Stellvertreter Thomas Polzer. Dennoch kämpfte sich seine Elf zurück und ein Elfmeter-Tor von Julian Binder und ein Treffer von Kevin Hasler besiegelten zumindest den Punktgewinn. Ungemein wichtig, auch weil man die Konkurrenz damit weiter auf Abstand hält und nicht ganz unten reinrutscht. Polzer: „Mit dem Ergebnis müssen wir dann auch zufrieden sein.“

STATISTIK:

USVS HAUSBAUFÜHRER RUDERSDORF - ASK KOHFIDISCH 2:2 (2:0).-

Torfolge: 1:0 (24.) Sahin, 2:0 (45.) Sahin, 2:1 (62., Elfmeter) Binder, 2:2 (75.) Hasler.

Reserve: 1:1 (Frühmann; Szendi).

SR: Luef (R: Durchschnitt/K: Durchschnitt).- Rudersdorf, 230.

Rudersdorf: Ranogajec; Lauro Sifkovits, Klucsarits, Weber, Geschl; Vincelj, Wonisch; Muleci (79. Frühmann), Sahin, Kovacec (88. Zugschwert); Svaljek (70. Marco Sifkovits).

Kohfidisch: Bruno Horvath; Gaal (76. Englitsch), Vajda, Csencsits, Paukovits; Toth, Oswald, Wukitsevits (84. Mühler); Hasler, Binder, Schreiber.