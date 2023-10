Viertes Remis - Deutschkreutz gelingt auch gegen Pinkafeld kein Dreier

Erdenklich gut staretete das Duell gegen den SC Pinkafeld für den FC Deutschkreutz, als man nach zweier guten Einschussmöglichkeiten in den Anfangsminuten der Partie dann auch den Führungstreffer erzielen konnte, wenn auch nicht selbst - einen scharfen „Sanglpass“ von rechts konnte SCP-Verteidiger Jan Röhrling nur mehr über die eigene Linie drücken (15.). Der Ausgleichstreffer, der laut FCD-Coach Peter Benes nicht nur vermeidbar sondern auch gegen den Spielverlauf war, fiel wie so oft in dieser Saison durch einen schwach verteidigten Standard, den Jan Reiter ausnutzte und den Spielstand egalisieren konnte (29.). Noch vor der Pause gaben die Mittelburgenländer das Spiel vorerst aus der Hand, David Korherr entwischte seinen Gegenspielern und schob zum 2:1-Pausenstand ein (41.). Abermals ein immens ärgerlicher Spielverlauf, meint auch Benes: „Die zwei Gegentore nach unserer zu diesem Zeitpunkt schon verdienten Führung waren gefühlt eine richtige „Watschn“, wir haben uns das neue System noch 15 Minuten nach dem Seitenwechsel anschauen wollen, haben in der 60. Minute dann endgültig umgestellt.“

Sofort fruchtete diese Umstellung nicht, in dieser Phase kam Pinkafeld vermehrt vor das Deutschkreutzer Tor, konnte aber nichts Zwingendes auf das Grün bringen. Ab der 75. Minute fanden die Hausherren dann mit der neuen taktischen Auslegung wieder besser ins Spiel, musste dem Spielstand entsprechend gewisse Räume aufgeben und ließen die Pinkafelder zu einem weiteren Treffer kommen, Ex-Horitschoner Lukas Wenninger schloss einen Konter über links zur vermeintlichen Vorentscheidung ab. „Nicht viele hätten in dieser Situation noch auf uns gesetzt, wir haben aber eine Top-Moral an den Tag gelegt und sich am Ende verdient einen Punkt geholt“, so Benes weiter.

Genau jene Schlussphase hatte es nämlich nochmal so richtig in sich, in der 90. Minute setzte sich Danijel Trajilovic gegen mehrere Pinkafelder durch und konnte per „Marke Traumtor“ den Spielstand verkürzen. Zum „Mr. Clutch“ kürte sich jedoch Christopher Lipowsky, seines Zeichens Kapitän der „Kreitzer“. Quasi mit dem Wiederanpfiff und dem Anstoß der Gäste eroberte der Gastgeber das Leder, Lipowsky erkannte schnell, dass SCP-Keeper Andi Diridl zu weit aus seinem Tor stand und fasste sich aus gut 30 Metern ein Herz - der Ball schlug genau unter der Latte ein und ließ - wie schon zwei Wochen zuvor im Derby gegen Deutschkreutz - die Deutschkreutzer sehr spät jubeln. „Es war eine gute Mannschaftsleistung, die uns zumindest moralisch zum Sieger gemacht hat. Dass wir hinten raus noch genug Saft hatten, um ein 3:3 oder gar einen Sieg zu holen, ist schon sehr erfreulich. Nichtsdestotrotz müssen wir jetzt bereits nach vorne schauen, uns erwarten wichtige Wochen und da brauchen wir jetzt Siege. Das X heute ist aber zumindest ein Anfang, da wir heute wirklich tolle Moral bewiesen haben.“, resümierte Benes.

Des einen Glück, des anderen Leid - Pinkafelds Trainer Lukas Halwachs haderte besonders mit den beiden späten Gegentreffern zum 2:3 und 3:3: „Es ist für uns ein extrem bitterer Ausgang und sehr, sehr enttäuschend, weil wir eigentlich richtig gut gespielt haben. Ich finde, man hatte auch nie das Gefühl, dass das noch eng werden könnte. Wir haben super gespielt, super verteidigt und hatten das Spiel über weite Strecken im Griff. Eher lag noch das 4:1 in der Luft als das 3:2. Durch einen Weitschuss fiel dann aber das 3:2 und nur Sekunden später mussten wir das 3:3 hinnehmen.“

FC Deutschkreutz - SC Pinkafeld 3:3 (1:2).-

Torfolge: 1:0 (15., Eigentor) Röhrling, 1:1 (29.) Reiter, 1:2 (41.) Korherr, 1:3 (81.) Wenninger, 2:3 (90.) Trajilovic, 3:3 (92.) Lipowsky.

Reserve: 3:5 (Tröscher, Reumann 2; Ehrenhöfer-Suhr 2, Gadschiew, Kainz, Kottuschek).

SR: Nemeth.- Deutschkreutz, 200.

Deutschkreutz: Kugler; Nagy, Lipowsky, Heissler, Stutzenstein; Hänsler (61. Haiden); Thumberger, Tobias Szaffich, Trajilovic, Treiber (61. Godovitsch); Salamon (61. Furtner).

Pinkafeld: Diridl; Röhrling, Nyirö, Radvanyi; Kirnbauer; Pahr (73. Wohlmuth), Saurer, Reiter (82. Kracher), Gamperl (67. Waldherr); Wenninger, Korherr.