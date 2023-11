Vorbild Kohfidisch? Rudersdorf trifft auf Ritzing

Rudersdorf - Ritzing; Samstag, 15.30 Uhr: Das letzte Heimspiel der Herbstsaison bringt dem USV Rudersdorf einen Gast aus dem Mittelburgenland - am Samstag empfängt die Mannschaft von Harald Bacher den SC Ritzing und damit jenen Gegner, den der ASK Kohfidisch zuletzt mit 3:1 bezwingen konnte.

Im USV-Lager hat man nach Siegen gegen Halbturn (3:2) und Deutschkreutz (5:2) sowie einer engagierten Leistung gegen Siegendorf wieder Selbstvertrauen getankt. Mit nur acht Punkten aus den bisherigen 13 Saisonspielen ist die Lage aber weiter angespannt.

Das gewonnene Selbstvertrauen will man nun aber auf jeden Fall in das Spiel gegen Ritzing mitnehmen. Sektionsleiter Martin Salber weiß um die Stärke des Gegners, erkennt bei den Ritzingern jedoch auch Schwächen: „Das ist eine klasse Mannschaft, ohne Frage. Wenn sie einen guten Tag haben, schießen sie uns wahrscheinlich drei, vier Tore, an einem schlechten Tag sind sie aber auch zu schlagen.“ Bringt man eine ähnlich gute Leistung wie die Kohfidischer zuletzt, ist vielleicht was drin. Rudersdorf kann wieder auf die Dienste von Fabian Wonisch, der von seiner Gelb-Sperre zurückkehrt, bauen.

Ritzing-Coach Joe Furtner erklärte vor dem Gang nach Rudersdorf: „Wir gewinnen zumeist nur, wenn wir gut drauf sind. Das klingt erstmal logisch, aber wir schaffen es nicht, in den schwierigen Partien den Spirit hochzuhalten.“ Die Marschroute für die verbleibenden zwei Runden lautet, so Furtner: „Zwei Siege, um diese Konstanz noch vor dem Winter hineinzubekommen.“