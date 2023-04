Abstiegskampf: Von der Last wieder zur Lust?

Werbung

KOHFIDISCH - GÜSSING; SAMSTAG, 17 UHR. Während der SV Güssing am vergangenen Wochenende mit dem 4:2-Erfolg in St. Margarethen zu den Gewinnern des Burgenlandliga-Spieltages zählte, war der ASK Kohfidisch trotz eines 1:1-Remis in Andau einer der „Verlierer“. „Es war von uns zu wenig, um zu gewinnen“, sagte auch Obmann-Stellvertreter Thomas Polzer, der aber gar nicht zu lange nach hinten schauen wollte, sondern schon auf das Derby gegen Güssing blickte: „Die letzte Runde war sicher keine für uns, aber die kommende kann es dafür wieder werden. Wir müssen gegen sie gewinnen.“ In der Burgstadt schöpft man indes wieder Morgenluft. Zuletzt holte man nämlich fünf Punkte und ist seit drei Spielen ungeschlagen. „Ich erwarte einen offenen Schlagabtausch“, erklärte GSV-Assistent Jakob Burits, der nachschoss: „Wir müssen die Mannschaft sein, die den Kampf dann mehr annimmt.“ Klar sei, dass man die Fidischer mit einem etwaigen Auswärtssieg vollends in den Liga-Abstiegsstrudel mit hinein ziehen könnte. Burits: „Wir haben zuletzt drei gute Leistungen gezeigt und daran wollen wir nun auch bei ihnen anknüpfen.“