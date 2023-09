ASK Kohfidisch hofft auf einige Rückkehrer

Kohfidisch - Klingenbach; Samstag, 19 Uhr. Sehr positiv wertete man im Kohfidischer Lager den Auftritt beim 1:1-Remis in Marz. Dabei mussten einige Stammspieler wegen diverser kleinerer Verletzungen oder Erkrankungen passen, aber die dann auflaufende Elf kickte wirklich gut und nahm zumindest einen Punkt mit. „Unser Auftreten war sehr gut“, sagte der Sportliche Leiter Paul Toth und ergänzte: „Vor dem Spiel hätte ich einen Zähler schon genommen.“ Weiter geht es für die Elf von Cheftrainer Matthias Dürnbeck nun am Samstag, ab 19 Uhr, mit einem Heimspiel gegen den ASK Klingenbach. Die Nordburgenländer starteten ebenfalls mit zwei Siegen, einem Remis und einer Niederlage in die neue Saison. „Die schätze ich aber schon richtig stark ein“, so Toth, der anfügte: „Bei uns läuft es aber auch ganz gut.“ Personell könnte es sich bei Hannes Polzer und Fabian Paukovits wieder ausgehen. Kevin Hasler und Tim Schreiber blieben indes fraglich.

Auch die Gäste reisen mit personellen Problemen an, denn Alessandro Blazevic (Knöchel) und Robin Tunjic (Aufbautraining) werden wohl noch kein Thema sein. Dafür dürfte Philipp Grafl nach seiner Oberschenkelzerrung wieder mit von der Partie sein. „In Kohfidisch ist es immer schwer zu bestehen. Wir sind gewarnt – vor allem nach dem fulminanten Auftakt gegen Horitschon. Aber wir wollen etwas Zählbares mitnehmen“, sagte Klingenbach-Trainer Wolfgang Hatzl im Vorfeld der Begegnung.