Der Meisterzug hält in Rudersdorf

RUDERSDORF – OBERWART; FREITAG, 19.30 UHR. Auf seiner verdienten Tour als uneinholbarer Burgenlandliga-Tabellenführer geht es für den SV Oberwart nun zum USV Rudersdorf. Und während es für die Gäste „nur“ noch um die perfekte Rückrunde mit 15 Siegen geht, brauchen die Rudersdorfer Hausherren Punkte. Dabei würde die Elf von Alfred Horvath den 4:1-Sieg in Markt Allhau gerne bestätigen. Man weiß aber auch, dass der SVO eine qualitativ andere Hausnummer ist. Der Sportliche Leiter Martin Salber dazu: „Wir gratulieren ihnen recht herzlich zum Titel, weil sie klar verdienter Meister sind. Wir wollen in den letzten Spielen aber so viele Punkte wie möglich holen.“ Beim SVO meinte indes Trainer Patrick Tölly: „Wir können ohne den ganz großen Druck etwas befreiter aufspielen, wollen die Saison aber dennoch seriös zu Ende bringen.“

Foto: BVZ