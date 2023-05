Kohfidischer mit der Chance zur Entscheidung

KOHFIDISCH - SCHATTENDORF; SAMSTAG, 18 UHR. Es war wieder das verflixte Auswärtsgesicht, das der ASK Kohfidisch in der Saison 2022/23 schon viel zu häufig zeigte: In Pinkafeld lieferte man am letzten Samstag nämlich eine vor der Pause schwache Leistung ab, um das Südderby letztendlich klar mit 0:4 zu verlieren. Und weil die Konkurrenz aus dem unteren Tabellendrittel punktete, steht der ASK nun wieder unter Zugzwang. Dabei gibt es nun gleich die Chance auf eine Wiedergutmachung, denn mit Schattendorf kommt ein „direkter“ Gegner in den Landessüden. „Da müssen wir wieder unser anderes Gesicht zeigen“, sagte Obmann-Stellvertreter Thomas Polzer und meinte das generelle Heim-Auftreten, das mit dem auswärts, kaum zu vergleichen ist. Alleine der Herbst sollte aber Warnung genug sein, denn beim Aufsteiger setzte es eine 0:4-Niederlage. Dort spielte man ähnlich schwach wie noch zuletzt in Pinkafeld. „Wir müssen zeigen, dass wir besser als sie sind. Diese Möglichkeit gibt es nun und heuer haben wir immer, wenn es eng wurde, geliefert“, so Polzer, der ergänzte: „Es braucht eine Reaktion und es müssen wieder alle Gas geben. Das muss jedem klar sein.“

Foto: BVZ, BVZ