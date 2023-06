SC Pinkafeld: Holt euch Rang drei

Pinkafeld – Horitschon; Samstag, 18 Uhr. Stolz auf seine Einstellung konnte am Wochenende der SC Pinkafeld nach dem 2:1-Sieg in Schattendorf sein. Dank des späten Treffers von Hannes Gamperl half man den Freunden aus Allhau und Rudersdorf und griff so aus Süd-Sicht positiv in den Burgenlandliga-Abstiegskampf ein. Selbst hat man auch noch ein Ziel: Platz drei! Dafür braucht es einen Heimsieg gegen Horitschon, während Ritzing in Kohfidisch zumindest nicht gewinnen darf. Einfach ist die Aufgabe aber sicher nicht. Dessen ist man sich im SCP-Lager auch bewusst. Trainer Benjamin Posch dazu: „Nach ihrem Trainerwechsel haben sie neue und spannende Elemente in ihrem Spiel. Das wird für die Zuseher sicher ein cooles Match.“

Foto: BVZ