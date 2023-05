SC Pinkafeld mit der „Parndorf-Woche“

PARNDORF - PINKAFELD; FREITAG, 19.30 UHR. Nach einer tollen Vorstellung gegen Kohfidisch geht es für den SC Pinkafeld in eine wichtige Woche. Es wartet nämlich zweimal Parndorf, auf die man erst in der Meisterschaft und dann am kommenden Mittwoch, ab 19.30 Uhr, im BFV-Cup-Halbfinale treffen wird. Viel besser könnte die SCP-Form dabei kaum sein, denn zuletzt feierte man fünf Siege in Folge. „Sie haben hohe individuelle Qualität, aber wenn wir als Kollektiv dagegenhalten, ist sicher in beiden Spielen etwas drin“, sagte Trainer Benni Posch. In der Meisterschaft könnte man den SV Oberwart zum Meister machen, etwas wichtiger ist aus SCP-Sicht aber doch die Cup-Partie. Im anderen Semifinale trifft Sauerbrunn einen Tag später, ab 17.30 Uhr, auf Neusiedl.

Foto: BVZ, BVZ