SC Pinkafeld: Ritzing als Prüfung

RITZING - PINKAFELD; SAMSTAG, 15.30 UHR. Solche Tage gibt es: Am vergangenen Wochenende vergab der Pinkafelder Traditionsverein eine echte Chance, der Burgenlandliga-Spitze so richtig gefährlich zu werden. Bei einem etwaigen Heimsieg über den Sauerbrunner Kurort wäre man bis auf drei Punkte an Parndorf dran gewesen, was nach der 0:1-Niederlage nur hypothetischer Natur blieb. „Sie verteidigten mit Mann und Maus“, erklärte auch SCP-Coach Christoph Monschein und fügte an: „Schade, da es eine echte Chance war.“ Dennoch positiv: Das zwischenzeitliche Lazarett lichtet sich immer mehr und in Ritzing will man das zuletzt Verpasste nun nachholen. „Unser Respekt ist groß, aber wir haben schon im Cup bewiesen, dass wir sie auch schlagen können.“