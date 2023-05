„Showdown“ im Waldstadion

MARKT ALLHAU – RUDERSDORF; SAMSTAG, 18 UHR. Mit einem Auge blickten Spieler und Verantwortliche aus Allhau und Rudersdorf am letzten Samstag nach Kohfidisch. Dort gastierte der SV Schattendorf und nahm beim späteren 3:1-Auswärtssieg auch drei Punkte mit nach Hause. Das gefiel im Südburgenland eigentlich niemandem: Die Fidischer bleiben so im Abstiegskampf mit dabei, die Allhauer sind bei möglichen vier Absteigern weiter bedroht und die Rudersdorfer rissen auf die Mittelburgenländer einen Abstand von vier Punkten auf. So ist klar, dass das samstägliche Südderby im Allhauer Waldstadion einem richtigen Knaller gleicht. Das bestätigten auch die Verantwortlichen der beiden Vereine. „Das ist natürlich eine extrem wichtige Partie“, sagte Allhau-Trainer Florian Hotwagner und ergänzte: „Sollten wir gewinnen, hätten wir uns von Rudersdorf abgesetzt.“ Nachsatz: „Bei vier Absteigern wären wir aber immer noch nicht gerettet.“ Aber zumindest weiter in der Pole-Position, denn der UFC hat mit Andau und Güssing noch zwei durchaus lösbare Aufgaben, während es nach dem Rudersdorf-Spiel noch nach Deutschkreutz geht. Für Pressesprecher Ewald Musser galt nur ein Motto: „Zumindest nicht verlieren – das wäre für uns das Wichtigste.“

Mehr unter Zugzwang stehen die Rudersdorfer Gäste, die eigentlich fast schon gewinnen müssen, sofern man noch den Anschluss nach oben schaffen will. Das USV-Restprogramm ist dabei ungleich schwerer, denn man trifft nach dem Allhau-Ausflug auf Oberwart, St. Margarethen und Deutschkreutz. Zudem bitter: Ibo Sahin fehlt am Samstag gesperrt. „Das tut weh, weil er zuletzt unglaublich stark war“, sagte Rudersdorfs Sportlicher Leiter Martin Salber, um anzufügen: „Wir müssen gewinnen.“ Neben Sahin war bei den Gästen auch Ivan Kovacec fraglich. Den Hausherren fehlt Branimir Ramljak gesperrt.