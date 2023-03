„Süd-Clasico“: Eine vollgepackte Derby-Woche!

Werbung

OBERWART - PINKAFELD; FREITAG, 19.30 UHR. „Wir wollen den Derbysieg“, skandierten die Pinkafelder „Spitzbuam“ am Samstagnachmittag und meinten damit nicht das gerade beendete Nachbarschaftstreffen mit dem UFC Markt Allhau. Dieses ging 1:1 aus, aber die jungen Burschen des SCP-Fanklubs hatten nur noch eines im Kopf: Oberwart! Dorthin geht es für die Elf von Christoph Monschein, denn am Freitagabend gastiert man beim „Lieblingsnachbarn“ und muss dort seinen Trend stoppen.

Dabei wäre „negativer Trend“ das etwas zu viel, denn der 1:6-Niederlage in Ritzing, folgte dann die Allhauer Punkteteilung. Diese kam doch unglücklich zustande. So ging man spät mit 1:0 in Führung, brachte das aber nicht über die Zeit. „Wir hatten dann zwei Umschaltsituationen, die wir besser ausspielen müssen“, sagte Coach Monschein, um anzufügen: „Auch das Gegentor müssen wir besser verteidigen.“ So geht es mit gemischten Gefühlen etwas mehr als zehn Kilometer südlich ins Informstadion.

„Oberwart hat natürlich eine überragende Form und einen überragenden Lauf und sie sind der Favorit“, so Monschein, um anzufügen: „Wir fahren nicht hin, um die Punkte dort zu lassen. Wir werden unser Bestes geben, um ihnen ein ‚Haxl‘ zu stellen.“ Dann darf der SVO auch Meister werden. Monschein: „Darauf sind sie auch mein großer Favorit, weil sie unheimlich viel Qualität im Kader haben.“

Das will man beim Liga-Spitzenreiter ein weiteres Mal beweisen. Zuletzt schaffte man das gegen die Top-Teams aus Parndorf (3:1) und in Leithaprodersdorf (4:2) eindrucksvoll. Etwas anders sind die Vorzeichen gegen Pinkafeld dann aber doch. SVO-Sportkoordinator Peter Lehner dazu: „Das werden 90 Minuten voller Kampf und Emotionen. Klar waren die Pinkafelder Ergebnisse zuletzt nicht überragend, aber das zählt in diesem Spiel alles nichts.“

Nachsatz: „Mit einem Sieg in Oberwart wäre auch das 1:6 in Ritzing auf Pinkafeld-Seite schnell vergessen.“

Personell muss der SVO wohl auf Christoph Schaffer verzichten. Den Pinkafelder Gästen fehlen Jura Stimac und sehr wahrscheinlich auch Martin Aus der Schmitten.

Voller Fokus. Andi Radics und der SV Oberwart wollen ihre unheimliche Serie auch gegen Pinkafeld weiter fortführen. Foto: Bauer, Bauer