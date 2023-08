Südderby in Kohfidisch: „Gibt wenig Besseres“

Kohfidisch – Pinkafeld; Samstag, 19 Uhr. Endlich: Am Samstag steigt in Kohfidisch das erste der in dieser Saison doch reduzierten Nachbarschaftstreffen. Der SC Pinkafeld gastiert bei der optimal gestarteten ASK-Elf von Matthias Dürnbeck, die ihrerseits ihren „Lauf“ fortsetzen möchte. Lieblingsgegner waren die Pinkafelder in den letzten Jahren nicht, denn allzu oft konnten Julian Binder und Co. nicht gewinnen. „Wir hätten gegen sie definitiv etwas gutzumachen“, sagte auch Obmann-Stellvertreter Thomas Polzer, der anfügte: „Gegen sie waren es immer heiße Derbys.“ Nachsatz: „Ich glaube auch, dass es an einem Samstag im August und unter Flutlicht kaum etwas Besseres als so ein Spiel gibt.“ Da freuen sich auch die Pinkafelder drauf. Trainer Lukas Halwachs dazu: „Dort ist es immer sehr schwer und wir stellen uns auf ein umkämpftes Spiel ein.“ Dabei hofft der Fachmann auf einen anderen Auftritt als noch zuletzt beim 1:2 im Nachtrag gegen Klingenbach: „Da war unsere Teamleistung nicht gut. Ich glaube aber schon, dass uns die etwas offensivere Spielweise der Kohfidischer besser liegen wird.“

Tabelle Foto: BVZ