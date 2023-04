SV Oberwart: Eine maximale Einheit!

Werbung

OBERWART - HORITSCHON; FREITAG, 19.30 UHR. Irgendwann wird der SVO wieder ein Spiel verlieren. Was dann passiert? Vermutlich nichts. Der Vorsprung auf Parndorf ist mit acht Punkten groß und ob die Nordburgenländer überhaupt selbst ihre Spiele gewinnen, ist nicht gewiss. Klar ist, dass man auf SVO-Seite durchziehen will, aber auch Verständnis hätte, wenn der mit 16 Siegen und einem Remis unglaubliche Lauf ein Ende finden würde. Dem will man natürlich entgegenwirken und am Freitag Horitschon schlagen. „Wir sind eine Einheit, die es sonst nirgends gibt“, so Trainer Patrick Tölly über die Gründe für die Serie und schoss Horitschon betreffend nach: „Wir müssen auf der Hut sein, aber bringen wir unsere Leistung auf den Platz, werden wir gewinnen.“