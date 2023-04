UFC Markt Allhau: Die ersten Warnzeichen

Werbung

HORITSCHON - MARKT ALLHAU; SAMSTAG, 16 UHR. Es hätte für den UFC Markt Allhau der entscheidende Schritt in Richtung Klassenerhalt werden können und wurde dann zur Enttäuschung: Gegen Schattendorf verlor die im Frühjahr bis dahin noch ungeschlagene Elf von Florian Hotwagner mit 1:2. „Es ist schade, dass es ausgerechnet gegen sie passierte, aber es war von uns zu wenig“, sagte der Trainer und schoss nach: „Das darf uns aber nicht aus der Bahn werfen.“ Der UFC hält nämlich weiter alle Trümpfe in der Hand. Schon mit einem Sieg in Horitschon wäre man dem Saisonziel sehr nahe. Die personelle Situation bleibt aber weiter sehr angespannt. So fehlen Pavel Usakov, Michael Tripaum, Johannes Erb und Marco Prettner sicher. Hotwagner: „Einfach wird es für uns nicht.“