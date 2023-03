UFC Markt Allhau und eine spezielle Ausgangslage!

Werbung

Seit vier Spielen ist Florian Hotwagner beim UFC aus Markt Allhau in Amt und Würden des Cheftrainers. Acht Zähler holte der Fachmann dabei mit seiner Elf. Eine super Quote, die kaum besser sein könnte. Zudem gab es auch noch keine Niederlage. Diese wendete man beim 1:1 in Pinkafeld spät ab. „Dort waren wir aber vor allem in der zweiten Halbzeit nicht wirklich gut“, sagte der UFC-Trainer und ergänzte: „So sind wir mit dem Remis sicher nicht unzufrieden.“ Spät hätte man den Spielverlauf gar auf den Kopf stellen können, aber, so „Hoti“: „Ein 2:1 wäre dann doch zu viel des Guten gewesen.“ Nun geht es am Samstag gegen Aufsteiger Schattendorf weiter. Erstmals in der Rückrunde geht man als Favorit in ein Spiel und es wird spannend werden, wie Christian Teller und UFC-Kollegen damit umzugehen wissen. „Ich glaube schon, dass wir da mehr Spielanteile haben werden, da wir zuletzt immer Außenseiter waren“, analysierte der Coach, um auch die Marschroute zu definieren: „Klar ist, dass ein Sieg schon ein großer Schritt in Richtung Klassenerhalt wäre.“ Personell kehrt Naim Sharifi zurück – Michael Tripaum und Pavel Usakov fehlen wohl weiterhin.