USV Rudersdorf: Das „Muss“ vor der Brust

Rudersdorf - Marz; Freitag, 19.30 Uhr. Es war ein erneut guter Auftritt, den der USV Rudersdorf bei der späteren 1:2-Niederlage in Pinkafeld ablieferte. Ibo Sahin und Kollegen waren mit einem nominellen Top-Team, bei dem sicher noch nicht alles funktioniert, auf Augenhöhe und einen Zähler hätte man sich wohl verdient gehabt. „Wir machten aber zu viele Fehler“, sagte der Sportliche Leiter Martin Salber, um anzufügen: „Derartige Kleinigkeiten entscheiden in dieser Liga eben über Sieg oder Niederlage.“ Angesichts der personell angespannten Lage verkaufte sich die Truppe von Alfred Horvath aber wieder gut. Man wusste schon nach der Übertrittszeit im Sommer, dass man zusammenrücken werden müsse und wird das bis zur Winterpause auch tun. Davor gilt es aber vor allem, dranzubleiben und gegen die umliegende Konkurrenz aus dem unteren Tabellendrittel zu punkten. Am Freitagabend kommt mit dem 2. Liga Mitte-Meister der vergangenen Saison vom ASK Marz ein ebensolcher Gegner in den Jennersdorfer Bezirk und die Zeichen sind im USV-Lager durchaus auf Heimsieg gepolt. „Das würde uns schon richtig gut tun“, meinte auch Salber, um anzufügen: „Sie werden mit uns, Schattendorf oder auch Halbturn um den Ligaerhalt kämpfen und eigentlich müssen wir sie zuhause auch schlagen.“

Kadertechnisch kehrt Flamur Muleci zwar zurück, aber bei Marco Sifkovits und Lukas Gingl wird es für einen Einsatz nicht reichen. Noch viel schlimmer erwischte es Allrounder Julian Gaal, der nach einem halben Jahr in Burgauberg im Sommer zu seinem Stammverein zurückkehrte und sich sofort schwer verletzte. Neben einem Kreuzbandriss sind auch der Meniskus und das Seitenband gerissen. Die USV-Familie wünscht gute Besserung!

Beim Aufsteiger, der relativ solide in die Saison gestartet ist, fieberte man dem Treffen mit dem Südklub schon entgegen. Trainer Dadi Maxell muss dabei aber weiter auf Stürmer Szilard Köfarago und Abwehrchef Ivan Jevremovic verzichten. Beide waren zu Wochenbeginn noch angeschlagen. Mittelfeldmotor Goran Batar hat seine Grippe auskuriert und ist wieder einsatzbereit. „Rudersdorf ist ein Gegner in unserer Kragenweite, solche Spiele müssen wir gewinnen im Kampf gegen den Abstieg. Ich erwarte mir, dass wir dagegenhalten und auch etwas mitnehmen aus dem Landessüden", so der Marzer Betreuer.