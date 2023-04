USV Rudersdorf: Viel Krampf im Abstiegskampf!

Werbung

RUDERSDORF - SCHATTENDORF; SAMSTAG; 16.30 UHR. Mehr Abstiegskampf geht nicht mehr, wenn der USV Rudersdorf am Samstag den Mit-Aufsteiger aus Schattendorf empfängt. In diesem „Vierer-Paket“, zu dem auch Güssing und Andau gehören, sind die Mittelburgenländer mit 16 Zählern noch mit einen Punkt vor den Südburgenländern, aber das will die USV-Elf von Alfred Horvath gerne ändern. „Das ist ein ganz wichtiges Spiel“, sagte auch Rudersdorfs Sportlicher Leiter Martin Salber und schoss nach: „Ich erwarte viel Kampf und Krampf. Wer den besseren Tag erwischt, wird dieses Duell für sich entscheiden und ich hoffe, dass wir das sind.“ Die Rudersdorfer wollen dabei die gute erste Halbzeit aus Pinkafeld mitnehmen. Dort bewegte man sich durchaus auf Augenhöhe. „Schlecht haben wir nicht gespielt“, so Salber, der sich nach Spielschluss über das Unparteiischen-Gespann ärgerte. Dieses übersah nach knapp 50 Minuten beim Stand von 0:1 für Pinkafeld einen Elfer. Das ist Vergangenheit, jetzt geht es darum, Schattendorf zu schlagen. Personell kehren Maxi Geschl und Danijel Vincelj zurück – Sascha Klucsarits und Noah Frühmann blieben fraglich.