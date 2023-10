Wenzl verlängert Sankt Margarethens Serie

Sankt Margarethen – Kohfidisch 1:0. Die Hausherren dominierten vom Anpfiff weg die Partie. Gergö Fönyedi donnerte einen Abpraller über die Latte. Nach einem Corner köpfelte Nico Portschy knapp übers Tor. Matus Rybansky scheiterte gleich doppelt am Kohifidischer Schlussmann, ebenso wie Ernest Grvala mit einem Weitschuss. Erst mit dem Pausenpfiff erlöste Philipp Wenzl mit einem Direktcorner den SVM (45.). „Wir haben es uns leider wieder schwieriger gemacht, als es war. Aktuell können wir leider unsere Dominanz nicht in Tore umsetzen. Aber auch in Unterzahl haben wir das Ganze als Mannschaft gelöst“, resümierte SVM-Coach Franz Lederer.

Nach dem Seitenwechsel vergab Grvala die Riesenchance aufs 2:0. Nach einer Notbremse sah Nico Portschy Rot (53.), Kohfidisch konnte aus der Überzahl kein Kapital schlagen. Mario Wenzl und Fönyedi vergaben gute Möglichkeiten auf die Vorentscheidung. In der Schlussphase sah dann der eingewechselte Mario Wenzl nach zwei Fouls die Gelb-Rote Karte (95.).

Kohfidischs Sportlicher Leiter Paul Toth erklärte: „Es war in vielen Phasen des Spiels ein Hin und Her.“ Bitter für seine Truppe war wie schon im Spiel gegen Edelserpentin der Gegentreffer in Minute 45: „Wieder kurz vor dem Pausenpfiff, das war natürlich nicht gut für unser Spiel.“

Nach Wiederanpfiff stürmte Christoph Schaffer allein aufs Tor, wurde aber bekanntlich von Portschy gestoppt. „Danach spielten wir zwar gefällig, konnten aber keine effektive Torchance kreieren.“ Kohfidisch musste sich so erstmals seit dem Burgenlandliga-Wiederaufstieg 2017 St. Margarethen geschlagen geben.

Statistik

SV Sankt Margarethen - ASK Kohfidisch 1:0 (1:0).- Tor: 1:0 (45.) Philipp Wenzl.

Rote Karte: Portschy (53., Torchancenverhinderung).

Gelb-Rote Karte: Mario Wenzl (95., Unsportlichkeit).

Reserve: 2.3 (Granabetter, Wind; Polzer 2, Kopfer).

SR: Golac.- Greabochstadion, 300.

Sankt Margarethen: Michael Wenzl; El Rehim, Jusits, Portschy, Philipp Wenzl; Bosnjak: Fönyedi (82. El-Baali), Martin Weixelbaum, Leszkovich (58. Kucher), Grvala (87. Dörfler); Rybansky (58. Mario Wenzl).

Kohfidisch: Grubmüller; Herczeg (68. Thomas Polzer), Hannes Polzer, Vajda, Schandl; Schaffer (86. Kopfer), Mühler, Oswald, Englitsch (55. Knor); Wukitsevits, Toth.