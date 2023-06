Wenzl zurück in Sankt Margarethen

Die Saison in der Burgenlandliga ist noch nicht zu Ende, doch stehen schon die ersten Transfers fest. Der SV Sankt Margarethen holt Philipp Wenzl vom ASV Draßburg zurück. Der Defensivallrounder wurde beim Regionalligaklub nicht wirklich glücklich und durchlebte keine einfache Zeit. Nach einigen Verletzungsproblemen kam er über die Rolle des Reservisten nicht hinaus. Beim SV Sankt Margarethen zählte Wenzl vor seinem Wechsel als Stammkraft und wurde in der Defensive eingesetzt, wo gerade Not am Mann war. „Wir wissen um seine Klasse. Er hatte keine einfache Zeit in Draßburg, bei uns soll er wieder in der Defensive einen wichtigen Part übernehmen“, so Obmann Andreas Schuster. Seitens des ASV Draßburg wird man Wenzl keine Steine in den Weg legen.

Bei Elias Schmidl stehen hingegen die Zeichen auf Abschied beziehungsweise Karrierepause. Der 24-Jährige wird aus privaten Gründen länger weg sein und spekuliert mit einer Pause. „Ich hoffe, dass da noch nicht das letzte Wort gesprochen ist. Vielleicht können wir ihn ja noch überreden“, hofft der Sankt Margarethener Vereinsboss. Schmidl kickte zuletzt in der Viererkette, ist aber aktuell verletzt (Bänderriss).