Wichtiger Heimsieg für Sankt Margarethen

Sankt Margarethen – Pinkafeld 3:1. Bei den Hausherren drehte Trainer Franz Lederer seine Startformation an einigen Positionen um. Matus Rybansky und Bastian Kucher waren unter der Woche krank und saßen ebenso auf der Ersatzbank wie Ernest Grvala. Nach einigen sieglosen Spielen fuhr Sankt Margarethen einen wichtigen Heimsieg gegen Pinkafeld ein. Die Blau-Weißen starteten gut in die Partie und hatten durch Sebastian Leszkovich die erste Chance. Philipp Wenzl testete Pinkafeld-Keeper Diridl mit einem Schlenzer, danach plätscherte das Spiel dahin. Kurz vor dem Pausenpfiff musste Mario Wenzl mit Oberschenkelproblemen vom Feld. Für ihn kam Ernest Grvala ins Spiel – und der sorgte gleich für die SVM-Führung (40.). Er donnerte einen Leszkovich-Pass im Strafraum unter die Latte.

Nach dem Seitenwechsel blieben die Heimischen tonangebend. Zunächst scheiterte erneut Leszkovich mit einem Weitschuss aus rund 18 Metern. Dann schlug die Stunde von Philipp Wenzl. Hatte er mit einem Schuss noch Pech, schlenzte er den folgenden Corner direkt ins lange Eck zum 2:0 (60.).

Das war aber nicht die Vorentscheidung, denn die Gäste kamen aus kurzer Distanz durch Lukas Wenninger zum Anschlusstreffer (69.). Pinkafeld konnte aber nicht mehr nachsetzen. Igor Bosnjak schloss eine tolle Aktion über Grvala zum 3:1-Endstand ab (82.). „Es war ein wichtiger Erfolg für uns, aber es war ein Kampfsieg“, so Lederer.

Pinkafeld mit dritter Niederlage in Folge

Für die Gäste aus dem Landessüden war das 1:3 die dritte Niederlage in Folge. Trainer Lukas Halwachs sah eine gute Anfangsphase seiner Truppe: „Danach fielen wir aber in die Muster der letzten Spiele zurück. Durch individuelle Fehler zerstörten wir unseren Rhythmus. Leider bekamen wir dann auch kurz vor der Pause noch das 0:1. In der zweiten Hälfte hatten wir, finde ich, mehr Spielanteile, wir haben es aber nicht geschafft, Chancen herauszuspielen.“ Nun geht es am Wochenende gegen Aufsteiger Halbturn - und da müssen Punkte her.

Statistik

SV Sankt Margarethen - SC Pinkafeld 3:1 (1:0).- Torfolge: 1:0 (40.) Grvala, 2:0 (60.) Philipp Wenzl, 2:1 (69.) Wenninger, 3:1 (82.) Bosnjak. Reserve: 2:0 (Fasching, Jäger). SR: Maxharri.- Greabochstadion, 280.

Sankt Margarethen: Michael Wenzl; El-Baali, Jusits, Portschy, Philipp Wenzl (85. Kucher); Bosnjak, Leszkovich (85. Dörfler); El Rehim, Weixelbaum, Fönyedi (88. Hamm); Mario Wenzl (38. Grvala).

Pinkafeld: Diridl; Röhrling (46. Radvanyi), Nyirö, Gamperl (85. Ehrenhöfer-Suhr); Kracher (62. Kirnbauer); Wohlmuth, Pahr, Saurer, Waldherr (75. Kottuscheck); Wenninger, Korherr.