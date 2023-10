Wichtiger Pflichtsieg: Parndorf trifft auf Pinkafeld

Parndorf – Pinkafeld; Samstag, 17 Uhr. Die Parndorfer visieren natürlich einen Sieg an, sind aber vorgewarnt. „Pinkafeld hat zwei Topspieler vorne und eine körperbetonte Mannschaft“, weiß Coach Josef Schuster Bescheid. Er hat noch die beiden Begegnungen im Frühjahr vor Augen, wo seine Mannschaft zwar beidemale gewinnen konnte, aber dafür alles geben musste. Die Bilanz gegen Pinkafeld ist jedenfalls positiv: Sieben Duelle hatte die beiden Teams seit 2013. Sechs davon konnte Parndorf gewinnen, einmal gab es ein Remis.

Vom Personal her könnte es einen schmerzhaften Ausfall geben. Offensivmann Mario Wendelin klagt über Knieschmerzen und wird wohl zuschauen. Dafür ist David Dornhackl wieder ganz der alte und spielte zuletzt eine Toppartie für den SC/ESV.

Der SC Pinkafeld kommt nicht ins Laufen. Nach einem klaren Sieg gegen Halbturn oder der guten Leistung gegen Siegendorf schien man wieder in die Spur gefunden zu haben. Die 1:3-Niederlage gegen Ritzing in der Vorwoche sowie die 1:4-Pleite gegen Leithaprodersdorf jetzt waren aber wieder Rückschlage. „Es hat uns enttäuscht, wie wir aufgetreten sind“, gab auch Trainer Lukas Halwachs in Hinblick auf die „Leitha“-Partie zu. Größtes Problem in der aktuellen Saison ist beim SCP die Konstanz. Auf gute Auftritte folgen immer wieder schwache Leistungen. Aktuell hält man bei 14 Punkten und steht am zehnten Tabellenplatz. „Wir haben uns natürlich mehr erwartet“, erklärte Halwachs. „Jetzt wird es wichtig sein, dass wir bis zum Winter noch einige Punkte sammeln und dann werden wir die Saison genau analysieren.“