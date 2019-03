Was sich nun schon seit längerem ankündigte, ist seit dem heutigen Montag fix: Franz Wohlfahrt wird neuer Sportdirektor beim Oberwarter Traditionsverein. Zuletzt einigten sich Präsident Gerhard Horn und Wohlfahrt und schon in Draßburg wollte der ehemalige VfB Stuttgart-Legionär seiner neuen Mannschaft auf die Beine sehen, was aufgrund des defekten Flutlichtes dann nicht möglich war.

„Es gibt im Südburgenland einiges an Potenzial und es ging auch um die Vision. Da waren die Gespräche mit dem Präsidenten sehr fruchtbar“, erklärte Wohlfahrt kurz nach der Bekanntgabe der BVZ.

Regulärer Arbeitsbeginn ist für Wohlfahrt der 1. April, wobei er am kommenden Freitag nach dem Derby gegen Kohfidisch der Mannschaft vorgestellt wird. Der Ex-Goalie dazu: „Ich will den Kader sehen und das Umfeld kennenlernen. Das muss jetzt schnell passieren.“

Ausgelegt sei die Zusammenarbeit vorerst für 15 Monate wie Horn erklärte: „Wir erhoffen uns durch seine Verpflichtung große Impulse. Wir sind sehr stolz ihn in Oberwart zu haben.“

