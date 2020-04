Heute, Donnerstag, in vier Wochen wäre der Businessrun Challenge2B rund um den Neufelder See über die Bühne gegangen. Weil aufgrund der Corona-Krise alle Veranstaltungen bis 30. Juni untersagt sind, fiel klarerweise auch der angepeilte Termin am 14. Mai ins Wasser.

Und doch ist die vierte Auflage des 5,6 Kilometer langen Laufs rund um den Neufelder See (bei dem alle Firmen und Vereine angesprochen sind, um in einem oder mehreren Dreierteams teilzunehmen) im heurigen Jahr nach wie vor möglich. Der nächste Versuch einer Durchführung wurde mit dem 10. September terminisiert, wie Organisatorin Michaela Stadler bestätigt: „Nachdem klar war, dass der 14. Mai nicht klappen wird, wollten wir nicht gleich den Kopf in den Sand stecken und haben uns deshalb rasch um eine entsprechende Alternativlösung bemüht.“

Ein Termin, bei dem das Wetter passen sollte

Dass es der 10. September geworden ist, hat mehrere Gründe. Eine Woche davor steigt der Wiener Business Run, zehn Tage danach steht der burgenländische Frauenlauf an. „Wir haben uns da in die Mitte reingesetzt, damit die Teilnehmer nicht in mögliche Terminkonflikte geraten“, sagt Stadler, die auch das Wetter ins Kalkül gezogen hat. „Im Oktober kann es am See schon richtig „zapfig“ sein, Anfang September sollte das Wetter aber passen.“ Der Termin steht also, die Anmeldung läuft. Bereits registrierte Teams bleiben freilich im System, alles wird für den 10. September übernommen. Ob der Businessrun Challenge2B dann tatsächlich über die Bühne gehen kann, hängt freilich von den weiteren schrittweisen Lockerungen der Bundesregierung ab. Michaela Stadler und ihr Team müssen hier zuwarten: „Es gibt einmal einen neuen Termin und wir würden uns total freuen, wenn der Lauf stattfinden kann. Wie bei so vielen Bereichen des Lebens lässt sich derzeit aber sehr schwer prognostizieren, dass es tatsächlich klappen wird. Wir hoffen es.“