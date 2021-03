An sich wäre der 5,6 Kilometer lange Lauf rund um den See, den alle teilnehmenden Firmen oder Vereine wie gewohnt in (einzelnen oder mehreren) Dreierteams in Angriff nehmen können, für 20. Mai angesetzt gewesen. Aufgrund der aktuellen noch unsicheren Situation hinsichtlich Covid-19 entschlossen sich die Organisatoren aber schon jetzt auf eine Verschiebung. Neuer Termin ist nun Donnerstag, 9. September.

Bereits im Vorjahr wurde statt im Mai im September gelaufen, allerdings freilich ohne Rahmenprogramm. Das peilen die Organisatoren in diesem Jahr grundsätzlich an, der Businessrun Challenge2B soll, wenn möglich, dann wieder Event-Charakter haben. „Wir planen wieder ein Rahmenprogramm, Showauftritte und Live-Musik“, heißt es seitens des Veranstalters von sportlicher.at rund um Michaela Stadler.

Kern der Veranstaltung ist und bleibt freilich der Sport und die Bewegung. Unter dem Motto „mit Sicherheit sportlicher werden“ soll die fünfte Auflage des Businessruns wieder ein Laufspektakel für Firmen werden. Anmelden können sich alle Interessierten bereits, die Plattform dafür ist freigeschaltet.

Wie immer wird der Lauf dabei als Teambewerb ausgetragen. Die Zeiten werden dabei addiert, das Team mit der niedrigsten Gesamtzeit gewinnt. Aber auch verschiedene Hauptwertungen werden prämiert, konkret: Einzel männlich, Einzel weiblich,

Team männlich, Team weiblich, Team mixed. Ebenso gibt es wieder einen Gesundheitsbewerb – die Nordic-Walking-Community ist hier wieder am Start.

Lauftraining: Kick-off 20. Mai. Zur Vorbereitung wird in diesem Jahr wieder zweimal ein auf den Lauf zugeschnittenes Training angeboten. Die beiden Challenge2B-Lauftrainings werden natürlich an den neuen Termin angepasst: Das erste Lauftraining soll als Kick-off in die Laufsaison genutzt werden und am Donnerstag, den 20. Mai stattfinden. Das zweite Lauftraining wird dann in der Woche vor dem Start des Businessrun als Feinschliff für die Runde um den Neufelder See dienen.

Frühbucherbonus bis zum 15. Juni

Wer sich bis zum 15. Juni anmeldet, kommt übrigens in den Genuss eines Frühbucherbonus. Der Teamstartplatz für alle drei Läufer/Walker ist dann um 66 (statt 75) Euro zu haben.

Alle gesammelten Informationen zur Veranstaltung und zum Lauftraining sowie die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es auf der Homepage unter: www.sportlicher.at