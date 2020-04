Er verfügt als langjähriger Weltkegelpräsident, Geschäftsführer von Leier Kroatien und leidenschaftlicher „Reisender“ über jede Menge internationale Erfahrungen. Nun ist der Lackenbacher Ludwig Kocsis – wie wir alle – mit der Corona-Krise konfrontiert. Die BVZ fragte nach und der 62-Jährige hatte wie immer viel zu sagen.

BVZ: Durch Ihre Affinität zu asiatischen Staaten haben Sie sehr früh mitbekommen, was dort hinsichtlich des Coronavirus vor sich geht. Überrascht Sie die rasante Verbreitung bei uns dennoch?

Ludwig Kocsis: Ich habe mit China, Indien, Taiwan, Hong-Kong, Singapur und Saudi-Arabien viele Länder bereist und immer gesagt, dass es mich nicht wundern würde, wenn dort Krankheiten oder Seuchen ausbrechen. Diese Länder nehmen es mit Hygienevorschriften nicht so genau. Den Rest trägt unsere Globalisierung, die übrigens für mich in dieser Form vollkommen gescheitert ist, bei.

Wie meinen Sie das konkret?

Es gehören auch in diesen Ländern klare Richtlinien oder Mindeststandards eingeführt. Wenn du dort über einen Marktplatz spazierst, bekommst du bei 35 Grad eine in Honig eingelegte Schweinshaxe angeboten. Freilich ohne Kühlung. Da müssen wir uns nicht wundern, wenn das hier passiert und die Asiaten dann um die Welt jetten. Das ist sozusagen der Preis, den wir für die Globalisierung zahlen.

Glauben Sie, dass sich nach der Coronakrise in unserer Gesellschaft etwas ändern wird?

Ich weiß es natürlich nicht, aber ich hoffe es. Der Wohlstand treibt uns ja in gewisse Richtungen. Vielleicht lernen wir, unser Gegenüber jetzt wieder mehr zu schätzen, werden jetzt demütiger, gehen weg von Klassifizierungen und wissen, dass jede Funktion in unserer Gesellschaft kostbar ist. Gerade in diesen Zeiten sehen wir ja, wie wichtig auch die Angestellten im Supermarkt oder der Postbote sind.

Wie beurteilen Sie die Maßnahmen der Bundesregierung?

Unabhängig, wie man den jeweiligen Parteien gegenübersteht, sollte man anerkennen, wenn etwas gut gemacht wird. Wir waren eines der ersten Länder, das „zugesperrt“ hat. Die Maßnahmen, die uns der Bundeskanzler kommuniziert hat, waren hart, aber richtig. Er hat ja auch angekündigt, dass man nach der Krise über vieles reden muss. Denn obwohl ich von der Idee der EU überzeugt bin, bin ich vom derzeitigen Agieren enttäuscht. Da befindet man sich auf dem Holzweg.

Die Krise wird auch den Sport stark treffen. Welche Auswirkungen erwarten Sie für die Vereine?

Vorweg will ich einmal feststellen, dass ich es nicht verstehe, wenn Amateurvereine schon nach zwei bis vier Wochen nicht in der Lage sind, ihre ohnehin „heruntergefahrenen“ Kosten zu bewältigen und nach dem Staat rufen. Ich gebe nur zu bedenken, dass wir der Staat sind und die jetzt angehäuften Schulden von unseren Kindern und Enkelkindern zu bezahlen sind. Wenn wir dann wieder in den Normalbetrieb zurückkehren, erhoffe ich mir, dass eine Selbstreinigung stattfindet.

Wie könnte die aussehen?

Die Vereine sollten lernen nicht immer am Limit oder sogar darüber hinaus zu leben. Da muss ein Umdenken stattfinden, sonst bricht das System zusammen. Der Amateursport sollte sich auf regionale Ressourcen konzentrieren und nicht Unmengen investieren, ohne eigentlich zu wissen, wo das Ziel ist. Ich sehe diese Krise für unseren Sport sogar als Chance.

Wo liegen diese Chancen? Finanziell wird es auch aufgrund der aktuellen gesamtwirtschaftlichen Situation wohl zu Einbrüchen, etwa beim Sponsoring, kommen.

Das ist richtig. Die Wirtschaft kämpft ums Überleben, daher wird die Spendierfreudigkeit sinken. Andererseits haben wir aufgeblasene Apparate, die sehr viel Geld verschlingen. Es wird notwendig sein für schlankere Strukturen zu sorgen und das vorhandene Geld dort einzusetzen, wo es Sinn macht.

Die Verteilung von Fördergeldern ist ein häufig diskutiertes Thema. Wie würden Sie hier vorgehen?

Ich habe nicht den vollen Einblick in alle Sportarten. Grundsätzlich wäre ich aber überall für ein Bekenntnis zum Breitensport. Bei den Förderungen für den Spitzensport gehört allerdings besser selektiert. In Österreich schneiden sich viele ein Stückchen vom Kuchen ab. In gewissen Sportarten werden wir aber nie Weltklasse-Leute produzieren können. Wir sollten uns auf das konzentrieren, was wir gut können.

Abschließend noch zu Ihrer Paradedisziplin. Wie sehen Sie die Zukunft im Kegelsport?

Dort hat sich auch mit der Krise nichts verändert. Das Kegeln kämpft, wie viele andere Randsportarten auch, ums Überleben. Wichtig wird deshalb sein, die Jugend für unseren Sport zu begeistern.