Patrick Kienzl hat jede Menge Verantwortung. Als Sport- und Geographie-Lehrer ist der 31-Jährige am Gymnasium Kurzwiese in Eisenstadt, beim SC Neusiedl hat er nicht nur die Rolle des Offensivspielers, sondern auch die Verantwortung als Mannschaftskapitän. Im Gespräch mit der BVZ plaudert der sympathische Südburgenländer, der aktuell in Eisenstadt lebt, über seine beiden Rollen, das schwierige Corona-Jahr als Fußballer und als Lehrer sowie über eine mögliche Karriere als Trainer, die er aktuell nicht anstrebt.

BVZ: Du bist Kapitän und Lehrer. Wo muss man mehr Pädagoge sein? Oder kann man die beiden Rollen vergleichen?

Patrick Kienzl: In gewisser Weise schon. Ich versuche, in beiden Fällen voranzugehen. In der Schulklasse muss ich ja die Richtung vorgeben, auf dem Feld versuche ich es genauso. Der Unterschied ist natürlich das Alter. In der Mannschaft weiß jeder, worum es geht. Und da hat man dann schon weniger Arbeit. Spaß macht aber beides.

Aktuell ist wieder Lockdown. Du kannst weder auf den Fußballplatz noch in die Schule. Wie groß ist die Herausforderung E-Learning?

Kienzl: Die ist für jeden Lehrer groß. In Geo gibt es für die Schüler Arbeitsaufträge und im Sport eben Workouts. Videokonferenzen werden auch regelmäßig abgehalten, so kann man die Schüler wenigstens sehen.

Was kannst du aktuell im Fußball-Bereich machen?

Kienzl: Fußballspielen geht nicht, weil kein Training erlaubt ist. Ich versuche mich eben mit den Optionen, die möglich sind, fit zu halten, sprich mit Laufen und Kräftigungsübungen. Viel mehr geht halt nicht.

Wann rechnest du mit einem Wiederbeginn eines Mannschaftstrainings?

Kienzl: Da bin ich noch skeptisch, dass wir im Jänner starten können. Deshalb sind aktuell alle sportlichen Aktivitäten, die möglich sind, eine gute Ablenkung.

Der sportliche Herbst des NSC war keine Erfolgsgeschichte. Aktuell seid ihr Elfter von 13: Was waren die Gründe?

Kienzl: Da gibt es mehrere. Wir haben nur zwei Heimspiele absolvieren können, die haben wir ja auch beide gewonnen. Auswärts ist es uns nicht wirklich gelungen über 90 Minuten das abzuliefern, was wir auch daheim gezeigt haben. Dementsprechend mäßig ist die Ausbeute. Ich will mich auch nicht auf Pech ausreden, aber einige Auswärtsspiele sind schon sehr unglücklich verlaufen. In Leobendorf haben wir sehr gut mitgehalten, am Ende 1:0 verloren – und das durch ein Abseitstor. Wir sind auch eine sehr junge Truppe, die noch nicht die Routine hat wie andere in dieser Liga. Vielleicht tut uns die Pause jetzt gut, wo jeder in sich gehen kann.

Stichwort in sich gehen. Du bist jetzt 31 Jahre. Gibt es da schon den einen oder anderen Gedanken an die Zeit nach der aktiven Karriere. Oder anders gefragt: Wie lange hast du noch vor Fußball zu spielen?

Kienzl: Ein Karriere-Ende ist noch nicht wirklich angedacht, auch wenn ich klarstellen muss: Ein freier Nachmittag ist schon sehr viel wert. Es wäre gelogen, wenn ich etwas anderes behaupten würde. Aktuell schaue ich von Jahr zu Jahr und werde so meine Entscheidungen treffen. Fakt ist aber, dass ich mir als aktiver Fußballer nicht mehr allzu viele Lockdowns antun will.

Ist es eine Option für dich, eine Fußball-Karriere in einer anderen Funktion nach der aktiven Zeit als Kicker einzuschlagen, sprich in das Trainergeschäft einzusteigen?

Kienzl: Ich war vier Jahre Nachwuchs-Trainer, das hat auch wirklich viel Spaß gemacht, aber war mit dem Job und dem Spielen nicht leicht zu vereinbaren. Zu einer möglichen Trainerlaufbahn gilt jedenfalls Stand jetzt: Das steht nicht auf meinem Plan.