Gute Seele: Für Freu(n)de sorgen und überraschen!

Ein perfekteres Dankeschön an all jene Personen, die mit ihrem Idealismus dazu beitragen, dass der Sportbetrieb funktioniert, gibt es einfach nicht.

Stimmen Sie jetzt für den Funktionär/die Funktionärin ihres Vertrauens ab, für freiwillige Helfer beim Verein, für private Unterstützer, die als Fan, als Taxi für die Youngsters oder was auch immer tätig sind. Alle Personen, die es sich durch ihren Idealismus verdient haben, einmal vor den Vorhang geholt zu werden, können gewählt werden – ganz gleich, ob es sich um eine offizielle Funktion bei einem Verein handelt oder um eine Person, die „einfach so“ ihren Teil für den Betrieb einbringt. Sie alle sind wichtige Guten Seelen, denen bei der BVZ-Sportlerwahl eine Plattform gegeben wird.

Schenken Sie also Freude, indem Sie fleißig abstimmen und im besten Fall die jeweilige Person mit möglichst vielen Votes überraschen. Denn das Schöne vorab: Jede Gute Seele, die gewählt wird, findet auch Erwähnung in der BVZ. Wir veröffentlichen alle Gewählten und tragen so dazu bei, dass die Plattform auch allen zugute kommt. Keine Gute Seele geht bei der großen BVZ-Sportlerwahl-Berichterstattung somit verloren – und wird sich also in jedem Fall freuen.