Charity-Event der Extraklasse im Burgenland

Werbung

Von 21. bis 23. April ist das Burgenland Schauplatz eines hochkarätigen Charity-Events. Auf die Teilnehmer der zum 20. Mal stattfindenden GTM Trophy wartet dabei nach pandemiebedingter Unterbrechung ein unterhaltsames Wochenende bei Golf, Tennis und Motorsport, umrahmt von pannonischer Gastlichkeit. Mit den dabei lukrierten Spenden unterstützt ein prominentes Publikum aus Sport, Wirtschaft und Kultur ausgewählte Projekte der Sporthilfe und eine burgenländische Familie finanziell. „Es freut mich sehr, dass das Burgenland heuer und nächstes Jahr Gastgeber dieser ganz besonderen Charity-Veranstaltung ist. Die GTM Trophy verbindet auf spezielle Weise den Sportgedanken mit dem Wunsch, zu helfen und ist schon deshalb aus dem Eventkalender nicht mehr wegzudenken“, betonte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil anlässlich der Programmpräsentation in Wien.

Thomas Zanyath, Gründer der GTM Trophy und Veranstalter Dominik Gschiegl konnten bei dieser Auftaktveranstaltung neben dem Landeshauptmann auch den Geschäftsführer der Österreichischen Sporthilfe, Gernot Uhlir, sowie Porsche Wien Nord Geschäftsführer Wolfgang Zowa begrüßen. Auch prominente Vertreter des Sports, wie Leichtathletin Ivona Dadic, Ex-Tennis-Ass Stefan Koubek, Tormannlegende Michael Konsel oder Rallye-Legende Rudi Stohl fanden sich zur Pressekonferenz ein.

"Hat für uns eine große Bedeutung"

Es ist nicht das erste spezielle Event mit sportlichem Flair im Burgenland. 2022 etwa fanden bereits die Weltmeisterschaft im Militärfallschirmspringen statt, die seit vielen Jahren beliebten Tennis-Staatsmeisterschaften, oder auch das Bundesliga-Finale im Schach. Höhepunkt waren die Special Olympics Sommerspiele. „Das zeigt, dass wir uns als Sportland längst ausgezeichnet positioniert haben. Als solches haben wir in den vergangenen Jahren auch viel erreicht, etwa mit der Einrichtung der Tennisakademie oder dem Ausbau der Rad-Infrastruktur. Unsere langjährige Partnerschaft mit dem ÖFB-Nationalteam ist weiteres Beispiel“, so Doskozil.

„Austragungsort der GTM Trophy zu sein, hat für uns eine große Bedeutung, denn es gibt uns einmal mehr die Chance, das Burgenland von seiner sportlichen Seite zu präsentieren“, so der Landeshauptmann: „Mit der Austragung der GTM Trophy wird nun ein weiteres, wichtiges Event mit enormer Strahlkraft ins Burgenland geholt.“

Die GTM Trophy wird seit 1997 jährlich durchgeführt, mit pandemiebedingter Pause. Seit Beginn wurde im Rahmen der Trophy bisher ein Reinerlös von insgesamt rund 1,4 Millionen Euro an Spenden aufgebracht. Für die kommenden zwei Jahre wurde vereinbart, dass jeweils zwei Drittel des Erlöses der Österreichischen Sporthilfe zukommen sollen. „Aus meiner Zeit als Sportminister weiß ich, wie wichtig gerade die Sporthilfe ist. Das Burgenland ist immer gerne Partner, wenn es um Unterstützung des Sports geht“, unterstrich Doskozil.

Ein Drittel des Erlöses wird dem Licht ins Dunkel Soforthilfefonds für soziale Zwecke im Burgenland übergeben. Die Dichte an Prominenten und die mediale Berichterstattung führen zu einem enormen Mehrwert für das Land. Für das Burgenland ist die Werbewirkung groß, vor allem für den Tourismus als wichtige Wirtschaftssäule. „Fazit: Die Sporthilfe profitiert, der Sport profitiert, die Wirtschaft profitiert und im Besonderen der soziale Gedanke durch die Einbindung der Aktion Licht ins Dunkel. Ich wünsche allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern viel Erfolg und schöne Tage im Burgenland“, so der Landeshauptmann.

Die diesjährige GTM Trophy startet mit einem Begrüßungs-Kabarettabend am Freitag, 21. April im Martinsschlössl in Donnerskirchen, wo die Comedy Hirten, Werner Brix und Stefan Haider für Pointen sorgen. Um Points geht es am Samstag bei den Tennisbewerben, die auf der Tennisanlage des ASKÖ Eisenstadt stattfinden. In Donnerskirchen wird zur selben Zeit Golf gespielt. Motorsportbegeisterte starten indessen zur Oldtimer-Trophy. Das Kulturzentrum Eisenstadt bildet Samstagabend die Kulisse für die abschließende abendliche Gala, in deren Verlauf auch die Sieger der Sportbewerbe geehrt werden.

Weitere Stimmen zur GTM Trophy

Thomas Zanyath, Gründer der GTM Trophy: „Es macht mich stolz, dass wir die GTM Trophy schon seit zwei Jahrzehnten veranstalten und über 1,4 Millionen Spenden für den österreichischen Sport sowie für in Not geratene Menschen lukrieren konnten. Wir hoffen auch heuer wieder auf eine möglichst große Spendensumme.“

Dominik Gschiegl, Geschäftsführer von HSG Events: „Als Eventagentur organisieren wir mit Thomas Zanyath zum ersten Mal die GTM Trophy. Wir sind so gut vorbereitet, da heuer pandemiebedingt der dritte Organisationsanlauf stattfindet. Wir bedanken uns beim Land Burgenland und bei den Sponsoren für die Unterstützung.“

Wolfgang Zowa, Geschäftsführer von Porsche Zentrum Wien Nord, mit Porsche Hauptsponsor der Veranstaltung: „Alle drei Sportaktivitäten der GTM Trophy passen perfekt zu unserer Marke. Golf und Tennis sind in unserer Sportsponsoring Strategie verankert und im Motorsport liegen unsere Wurzeln.“